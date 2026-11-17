El oro, considerado un activo de refugio en contextos de tensión financiera, acumula una caída de 30,6% desde el récord de 29 de enero de 2026, cuando llegó a u$s5.594,82 por onza troy. Este martes 17 de noviembre, la onza al contado se ubicaba en torno a u$s3.885, después de haber tocado en ruedas previas su nivel más bajo en más de un año. La corrección modificó las expectativas de corto plazo y reabrió el debate sobre el atractivo del metal como reserva de valor.

La baja responde, según el texto original, a una combinación de factores financieros y macroeconómicos. Entre ellos aparecen la suba del dólar, las expectativas de tasas más altas en Estados Unidos y la toma de ganancias de inversores que habían ingresado durante el rally de comienzos de año. También influyó la suba del petróleo, que reavivó los temores inflacionarios y reforzó la idea de que las tasas podrían permanecer elevadas durante más tiempo.

Presión sobre la cotización La inflación de octubre en Estados Unidos subió 0,4%, por encima del 0,3% que esperaba el mercado, y eso reforzó la posibilidad de que la Reserva Federal mantenga una política monetaria restrictiva o incluso vuelva a subir las tasas. El oro no paga intereses, por lo que pierde atractivo cuando suben los rendimientos de los bonos y otros activos en dólares. A eso se sumó el fortalecimiento de la moneda estadounidense, que encarece el metal para quienes operan con otras divisas.

Lectura de los analistas Tai Wong, analista independiente, sostuvo que el oro tiene dificultades para sostener sus recuperaciones porque los mercados de bonos siguen reflejando una postura restrictiva de la Reserva Federal. El Consejo Mundial del Oro (World Gold Council) atribuyó la corrección de octubre al cambio de expectativas sobre las tasas, a la reducción de posiciones especulativas y a un movimiento temporal de salida desde acciones y oro hacia bonos. Según ese organismo, las posiciones netas de los fondos administrados en futuros de oro del mercado COMEX se redujeron en unos u$s7.000 millones, equivalentes a 53 toneladas.

El mismo organismo, a través de Johan Palmberg, señaló que las condiciones para una recuperación son más favorables que en otros ciclos bajistas. Además, informó que los ETF globales respaldados por oro recibieron ingresos por u$s3.000 millones durante octubre, equivalentes a 19 toneladas, aun con la caída de las cotizaciones. En paralelo, una encuesta de Reuters entre 30 analistas y operadores publicada en octubre ubicó la previsión mediana del oro en u$s4.495 por onza para el promedio de 2026 y en u$s4.650 para 2027.

Mercado local y bancos La baja internacional también se reflejó en las referencias locales. Como dato técnico, el oro puro de 24 quilates se ubicaba en aproximadamente $196.226 por gramo, mientras que el de 22 quilates rondaba los $179.923 y el de 18 quilates los $147.317. Esos valores corresponden al contenido de oro de cada pieza y no necesariamente al precio final de venta de un lingote o una moneda. Entre las entidades que comercializan oro físico figuran Banco Ciudad, Banco Piano y Banco Supervielle.

Banco Ciudad vende lingotes nacionales de 1, 5, 10, 50 y 100 gramos, con pureza de 999 milésimas, y ofrece el servicio de guarda Oroguar. Banco Piano comercializa barras de oro con pureza de 999,9 milésimas y monedas internacionales, mientras que Banco Supervielle ofrece lingotes suizos con certificación Good Delivery de la London Bullion Market Association (LBMA). La operatoria, según el texto original, exige revisar pureza, certificado, precio de recompra y condiciones de custodia antes de comprar.

Para quienes buscan exposición al metal sin adquirirlo físicamente, el material también menciona el ETF SPDR Gold Shares (GLD) y su CEDEAR en BYMA. Ese instrumento permite operar desde una cuenta local, en pesos o dólares, aunque su precio también queda atado al tipo de cambio financiero y a la relación de conversión. La variable a seguir, de acuerdo con el cierre del texto original, es la evolución de las tasas en Estados Unidos, el dólar y la inflación, que seguirán siendo determinantes para la cotización del oro en las próximas semanas.