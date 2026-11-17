En la Argentina hay 3.411 personas que cobran una jubilación superior a los $10 millones por mes. El dato muestra una brecha marcada dentro del sistema previsional, porque ese universo representa una porción reducida del total de beneficiarios, pero concentra haberes muy por encima de los del régimen general. Siete de cada diez provienen del Poder Judicial y otro 16,7% del Servicio Exterior.

Según el economista Luis Campos, 2.445 de esas jubilaciones corresponden a ex integrantes del Poder Judicial, lo que equivale al 71,7% del total. Otras 569 prestaciones, el 16,7%, pertenecen a ex funcionarios del Servicio Exterior de la Nación. La distribución confirma que los montos más altos se explican por regímenes especiales, no por el esquema jubilatorio común.

Reglas diferenciadas La diferencia se explica por normas específicas que fijan condiciones distintas a las del régimen general: edad de retiro, años de aporte, cálculo del haber inicial y forma de actualización. También cambian los aportes personales y las contribuciones patronales. Según el centro de estudios Cippec, en el país conviven al menos cinco tipos de regímenes distintos del sistema general (SIPA, Sistema Integrado Previsional Argentino): los diferenciales, los especiales, los de las fuerzas armadas y de seguridad, los provinciales y las pensiones no contributivas.

Un informe de ANSES sobre el tercer trimestre de 2026 muestra la magnitud de esa estructura. En septiembre se pagaron 276.397 beneficios de regímenes especiales, apenas el 3,7% del total de jubilaciones y pensiones, pero absorbieron el 14,2% del gasto total del organismo. El haber promedio de esos regímenes fue de $2.805.311, frente a $644.005 del régimen general, es decir, 4,4 veces más.

Brechas por sector Dentro de los regímenes especiales, el Servicio Exterior registró el promedio más alto, con $13.466.943; en el Poder Judicial de la Nación fue de $9.104.006. A su vez, las jubilaciones y pensiones no presentan el mismo valor dentro de cada régimen: en el Poder Judicial de la Nación, las jubilaciones promediaron $9.815.856 y las pensiones $6.973.263. En el Servicio Exterior, los montos fueron de $15.707.652 para jubilaciones y $9.363.173 para pensiones.

Estos esquemas están fijados por ley. El del Poder Judicial de la Nación se rige por la Ley 24.018, modificada por la Ley 27.546, y el del Servicio Exterior por la Ley 22.731, con la misma modificación. El informe de ANSES también incluye a docentes, docentes universitarios, investigadores científicos y trabajadores de Luz y Fuerza dentro de los regímenes especiales, aunque sus haberes promedio quedan por debajo de los dos sectores con mayores ingresos. El régimen general sigue siendo el que concentra la mayor cantidad de jubilaciones y pensiones del país.