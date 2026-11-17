El organismo ofrece compensaciones de hasta 24 sueldos para su personal de planta permanente. La resolución alcanza a San Juan y fija plazo hasta el lunes 30 de noviembre.

El Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) abrió un régimen de retiro voluntario para los empleados de planta permanente de todas sus delegaciones, incluida la de San Juan. La medida prevé compensaciones de hasta 24 sueldos y fija como fecha límite de inscripción el lunes 30 de noviembre a las 23:59.

La disposición quedó formalizada en la Resolución 9/2026, publicada el lunes 16 en el Boletín Oficial. Según el texto oficial, cada pedido será evaluado de manera individual y el cargo presupuestario se dará de baja recién cuando el agente deje efectivamente su puesto. El organismo informó que cuenta con 385 empleados de planta permanente en todo el país.

La gratificación se calcula como un sueldo mensual por cada año trabajado, o por fracción mayor a tres meses. El tope depende de la edad que tenía cada trabajador al 13 de noviembre de 2026: hasta los 63 años, el máximo es de 24 sueldos; a los 64 años, el límite baja a 12 sueldos.

Para determinar la antigüedad, el INV toma la fecha de ingreso a planta permanente. No se computan los años trabajados como becario, contratado o personal transitorio, ni los períodos que ya hubieran sido compensados en un retiro anterior. El monto resultante se suma a la liquidación final de haberes, de acuerdo con el régimen dispuesto por el organismo.

Pago y trámite Si la compensación total no supera los $40 millones, se abona en una sola vez dentro de los 30 días posteriores a la salida del empleado. Cuando el monto es mayor, el pago se divide en cuotas: una primera de $40 millones, una segunda de hasta $30 millones y, si quedara un saldo, una tercera para completar la suma. El trámite se realiza por el sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE), con formulario oficial, certificado de antecedentes penales vigente, declaraciones juradas y domicilio electrónico.

No podrán acceder al beneficio quienes ya hubieran cumplido 65 años antes del 13 de noviembre, quienes hayan iniciado el trámite jubilatorio o quienes tengan una renuncia presentada y pendiente de aceptación. La Presidencia del INV resolverá cada solicitud dentro de los 30 días hábiles posteriores al cierre del plazo. Quienes se retiren bajo este régimen no podrán volver a trabajar en el sector público nacional durante cinco años, salvo en cargos docentes de universidades nacionales. En San Juan, la delegación del organismo trabaja en laboratorio, registro de inscriptos y control de movimientos vínicos, aunque todavía no se informó cuántos agentes locales reúnen las condiciones para adherir ni cuántos podrían presentarse.