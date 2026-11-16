El Sector Público Nacional (SPN) registró en octubre un superávit primario de $1,93 billones, según informó el ministro de Economía, Luis Caputo, y en línea con el objetivo anual acordado con el Fondo Monetario Internacional (FMI). El dato adquiere relevancia porque forma parte del seguimiento fiscal del programa económico y del cumplimiento de metas comprometidas con el organismo internacional. Caputo sostuvo en la red social X que el resultado del mes es consistente con lo previsto para este año en el Proyecto de Presupuesto 2027, por el incremento estacional del gasto que suele observarse en diciembre.

El informe de la Secretaría de Hacienda indicó que en el mes el SPN obtuvo un resultado financiero superavitario de $1,57 billones, producto del superávit primario y del pago de intereses de deuda pública neto de las operaciones intra-sector público por $352.530 millones. Con ese desempeño, el Ministerio de Economía señaló que en los primeros diez meses del año el sector público acumuló un superávit financiero en torno al 0,4% del PBI y un superávit primario de aproximadamente 1,4% del PBI. La cartera interpretó esa evolución como una confirmación del ancla fiscal del programa de gobierno.

Ingresos y gastos Los ingresos totales del SPN alcanzaron en el mes $15,7 billones, con una suba interanual de 31,2%, de acuerdo con el comunicado oficial. Dentro de ese total, los recursos tributarios crecieron 34,1% y superaron la inflación minorista, según la misma fuente. Del lado del gasto, las erogaciones primarias sumaron $13,7 billones, con un aumento interanual de 23,6%, mientras que las prestaciones sociales llegaron a $8,9 billones y mostraron subas en jubilaciones y pensiones, la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Tarjeta Alimentar.

Rubros sensibles El Ministerio de Economía informó además que los gastos de funcionamiento fueron de $2,36 billones y las transferencias corrientes alcanzaron $4,39 billones. Los subsidios económicos se ubicaron en $1,15 billones, con $903.994 millones destinados a energía y $255.656 millones a transporte. En tanto, el gasto de capital fue de $307.459 millones, con incrementos en obras de infraestructura eléctrica e hídrica, dos partidas que suelen incidir en la ejecución de inversión pública y en la continuidad de proyectos de infraestructura.

Lectura del IARAF El Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) señaló que en octubre solo 4 de los 16 componentes del gasto mostraron aumentos interanuales en términos reales. Entre los que subieron mencionó Otros Gastos Corrientes, Pensiones no Contributivas, la Asignación Universal para Protección Social y Jubilaciones y Pensiones Contributivas. En sentido contrario, registró caídas en Otras Funciones, Transferencias a Universidades, Subsidios al Transporte y Otros Programas Sociales, además de una baja real interanual del 8,4% en el gasto salarial, que representa el 12,7% del gasto primario total.

El mismo instituto indicó que en los primeros 10 meses del año el superávit se ubicó en $17,2 billones, con una baja real del 6,9%, y que al excluir ingresos por privatización el superávit primario fue de $15.993.684 millones, con una caída real interanual del 13,8%. La evolución de noviembre y diciembre será clave para determinar el cierre anual, en un contexto en el que el propio Ministerio de Economía vinculó el resultado con la estacionalidad del gasto y con la meta fiscal comprometida ante el FMI.