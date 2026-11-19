El Índice de Confianza del Consumidor (ICC) cayó 1,27% en noviembre frente al mes anterior y quedó casi 11% por debajo del nivel registrado en el mismo mes de 2025. El dato surge del informe mensual que elabora el Centro de Investigación en Finanzas (CIF) de la Universidad Torcuato Di Tella. La baja se produjo después de dos meses consecutivos de alzas y se inscribe en la volatilidad que muestran diversos indicadores de la economía argentina.

Componentes del índice El relevamiento mostró comportamientos dispares entre los rubros medidos. La Situación Macroeconómica subió 3% en noviembre, mientras que Bienes Durables e Inmuebles bajó 2,08% y Situación Personal retrocedió 5,38%. En la segmentación por horizonte temporal, las Expectativas Futuras cayeron 0,08% y las Condiciones Presentes disminuyeron 2,90%. Esa combinación indica que la mejora en la lectura macroeconómica no alcanzó para compensar el deterioro en la percepción sobre la situación inmediata y personal de los hogares.

Ingresos y regiones El informe también registró diferencias según nivel socioeconómico. Los hogares de ingresos bajos mostraron un aumento de 2,42%, mientras que los hogares de ingresos altos tuvieron una disminución de 2,98%. En el desglose territorial, el ICC subió en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y en el Interior, pero cayó en el Gran Buenos Aires (GBA). El mayor incremento se observó en CABA con 9,40%, seguido por el Interior con 3,31%, mientras que el GBA registró una baja de 7,55%.

Brecha territorial El trabajo precisó además que el Interior mantiene el índice más alto entre las tres regiones, con 47,52 puntos, en tanto que el GBA presenta el valor más bajo, con 36,51 puntos. Esa diferencia territorial es relevante para la lectura del consumo, porque anticipa comportamientos heterogéneos entre áreas con distinta estructura de ingresos, empleo y acceso al crédito. Para el seguimiento de la coyuntura, el dato de noviembre confirma que la recuperación de la confianza no fue homogénea y quedó concentrada en algunos segmentos.

Evolución reciente El informe recordó que el pico del ICC en el actual gobierno se registró en enero de 2025, con 47,38 puntos, y que desde entonces el índice acumula una caída de 13,49%. También señaló que, desde el piso alcanzado en enero de 2024, tras las primeras medidas del presidente Milei, cuando el indicador había bajado a 35,60 puntos, el ICC acumuló una suba de 15,14%. La serie deja un cuadro de oscilaciones marcadas, con un nivel que sigue por debajo del máximo reciente y con diferencias persistentes entre regiones y estratos de ingreso.