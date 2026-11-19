La empresa atribuyó la decisión a la falta de materia prima local y al cambio del abastecimiento mundial. En Cuyo, la marca mantiene su producción activa.

El Grupo Arcor cerró de manera definitiva la planta de conservas de pescado de La Campagnola en Mar del Plata, un establecimiento que ya estaba inactivo. La empresa explicó que la decisión responde a la falta de materia prima local y a un cambio en el modelo mundial de abastecimiento. La medida alcanza a 75 trabajadores, a quienes la compañía ofreció la posibilidad de reubicarse en otras plantas del grupo.

En un comunicado, Arcor sostuvo que la industria conservera en la Argentina atraviesa “una profunda transformación”. Entre los factores mencionó la desaparición de la pesca comercial de atún en aguas nacionales, la caída sostenida en los desembarques de caballa y el avance de las importaciones de productos ya terminados. Ese cuadro, según la firma, alteró la base de abastecimiento sobre la que operaba la planta bonaerense.

La empresa precisó que “la combinación de un cambio estructural en el modelo global y la falta de materia prima local deja a la planta de La Campagnola ubicada en Mar del Plata en un esquema productivo insostenible”. Por esa razón, indicó que el establecimiento “no reanudará las operaciones de manera definitiva”. La definición implica el cierre de una unidad que procesaba pescado congelado para su posterior elaboración y envasado en el país.

Hasta ahora, la marca importaba pescado congelado, principalmente desde Ecuador, para descongelarlo, procesarlo y envasarlo en la Argentina. A partir de esta decisión, la firma unificará su producción bajo la modalidad de enlatado directo en los países productores, ya que “el modelo mundial ha migrado hacia el abastecimiento del producto terminado envasado en origen”, según detalló. El cambio reduce la necesidad de procesamiento local en ese segmento.

Mar del Plata llegó a tener, en su época de mayor actividad, cerca de 35 plantas dedicadas al procesamiento de caballa, anchoíta y atún capturados cerca de la costa. El atún, sin embargo, dejó de pescarse comercialmente en el mar argentino hace varias décadas. En ese contexto, la clausura de la planta de La Campagnola refleja la pérdida de escala de una actividad que dependía de materia prima local y de una cadena industrial hoy reconvertida.

Pese al cierre en Mar del Plata, La Campagnola mantiene activa su estructura industrial en el interior del país, con anclaje en la región de Cuyo. La empresa no difundió cambios puntuales para esa producción, que continúa funcionando con normalidad. En consecuencia, no hay impacto directo anunciado sobre los puestos de trabajo locales vinculados a esa operatoria.