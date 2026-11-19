Las cotizaciones mostraron una brecha entre el mercado oficial y el paralelo. La diferencia condiciona operaciones bancarias, pagos al exterior y decisiones financieras.

Este jueves 19 de noviembre, el dólar oficial cotizó a $1.530 para la compra y $1.580 para la venta, mientras que el dólar blue se ubicó en $1.610 y $1.630, respectivamente. La diferencia entre ambas referencias sigue siendo un dato central para operaciones de consumo, ahorro y pagos vinculados al exterior.

La cotización oficial es la que rige para las operaciones canalizadas por entidades bancarias. Según el texto de origen, ese valor se utiliza para acceder a divisas destinadas a viajes, compras en el exterior y otros pagos. En ese esquema, el tipo de cambio formal funciona como referencia regulada para el mercado minorista y para transacciones autorizadas.

En paralelo, el dólar blue opera en el mercado informal y su precio responde a la oferta y la demanda de ese circuito. El material de origen señala que ese valor suele diferir del oficial por la falta de acceso a divisas y por la incertidumbre económica. Esa brecha incide en la formación de expectativas y en la comparación de precios entre bienes y servicios dolarizados.

Contexto cambiario En la economía argentina, el tipo de cambio tiene efectos directos sobre decisiones financieras de empresas y particulares. Las variaciones entre el mercado oficial y el paralelo repercuten en importaciones, turismo, atesoramiento y contratos que toman al dólar como referencia. Por eso, la evolución de ambas cotizaciones permanece bajo seguimiento diario.

Dato de la jornada El valor informado para el dólar blue quedó $50 por encima del oficial en la compra y $50 por encima en la venta. La referencia de este 19 de noviembre deja abierta la atención sobre la evolución de la brecha en las próximas ruedas cambiarias.