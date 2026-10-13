El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) difundirá este martes el índice de inflación de septiembre, en un escenario en el que las proyecciones privadas ubicaron la variación de precios cerca del 2% mensual. El dato oficial permitirá verificar si se confirmó una aceleración respecto de agosto, cuando el Índice de Precios al Consumidor (IPC) fue del 1,7%. La medición resulta relevante porque refleja la evolución del costo de vida y el comportamiento de los precios regulados y estacionales. También sirve como referencia para la actualización de contratos, salarios y decisiones de política económica.

Proyecciones privadas

El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), elaborado por el Banco Central, estimó una inflación de 1,9% para el noveno mes del año. Esa cifra coincidió con el rango que calcularon distintas consultoras privadas y que anticipó un leve repunte frente al mes anterior. Equilibra proyectó una suba del 2,1%, lo que implicaría un aumento de 0,4 puntos porcentuales respecto de agosto. Según ese relevamiento, los precios estacionales crecieron por encima del 4%, impulsados sobre todo por las verduras y la indumentaria.

Factores de presión

Las estimaciones coincidieron en que los alimentos volvieron a ser uno de los principales motores del índice. Dentro de ese rubro, las verduras mostraron incrementos relevantes durante septiembre, aunque con diferencias según la región y la composición de las canastas de consumo. Outlier proyectó una inflación mensual del 1,9% y señaló que las verduras tuvieron una incidencia importante en el resultado. La consultora sostuvo que esos productos tienen un peso elevado en la canasta nacional, especialmente en las regiones del norte del país.

Como referencia, Outlier indicó que las verduras registraron aumentos de dos dígitos en la Ciudad de Buenos Aires durante el período analizado. En paralelo, los precios regulados avanzaron alrededor del 2,7%, de acuerdo con las estimaciones privadas. Ese segmento incluye bienes y servicios cuyos valores dependen de decisiones administrativas o tarifarias, por lo que suele tener un comportamiento distinto del resto de la canasta. La combinación de esos factores explicó parte de la aceleración observada en septiembre.

Inflación núcleo

LCG también anticipó que la inflación de septiembre se ubicaría cerca del 2%. En su análisis, la inflación núcleo —que excluye los componentes estacionales y regulados— se mantuvo en el 1,8% mensual en agosto, en línea con el promedio observado desde mayo. Ese comportamiento mostró la persistencia de aumentos en los precios subyacentes, un factor que dificulta una desaceleración más rápida. En el caso de Equilibra, la inflación núcleo se ubicó en el 1,7%, con una baja de 0,1 puntos porcentuales frente a agosto.

Con la publicación del INDEC quedará definida la variación oficial de los precios durante septiembre y podrá establecerse en qué medida se confirmaron las previsiones privadas. El dato también servirá para comparar el comportamiento de los precios estacionales, regulados y núcleo en el inicio del último trimestre del año. A partir de esa medición, el mercado y los analistas podrán revisar sus proyecciones para los meses siguientes.