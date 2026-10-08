La inflación de septiembre se conocerá el martes 13 de octubre y fijará la suba de haberes de Anses. Las proyecciones privadas van de 1,8% a 2,1%.

Los jubilados y pensionados de Anses tendrán un nuevo aumento en noviembre, aunque el porcentaje quedará atado al dato de inflación que difundirá el Indec el martes 13 de octubre. Ese informe corresponderá al Índice de Precios al Consumidor (IPC, la medición oficial de la inflación) de septiembre y es el insumo que se utiliza para actualizar los haberes por la fórmula de movilidad jubilatoria. Hasta que se publique esa cifra, el ajuste permanece en el terreno de las estimaciones.

Las principales consultoras económicas que siguieron la evolución de precios proyectaron para septiembre subas de entre 1,8% y 2,1%. Entre ellas figuran EconViews, Invecq, C&T Asesores Económicos, Analytica, Equilibra, Eco Go, Libertad y Progreso y Ferreres. Ese rango implicaría una aceleración respecto del 1,7% que el Indec informó para agosto.

El Banco Central incorporó su propia proyección este lunes 6 de octubre a través del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM, la encuesta mensual a economistas y consultoras). Los 44 participantes consultados estimaron una inflación de 1,9% para septiembre, al igual que los diez analistas con mejor desempeño previo en ese relevamiento. La previsión subió 0,1 punto respecto de la medición anterior.

Haberes de referencia

La jubilación mínima de octubre es de $435.748,51, base sobre la que se aplicará el incremento de noviembre. Si la inflación de septiembre hubiera sido de 1,8%, el haber mínimo pasaría a $443.591,98; con una variación de 2,1%, llegaría a $444.899,23. Se trata de montos estimativos, sujetos a la publicación oficial del Indec.

Al haber mínimo podría agregarse el bono extraordinario de hasta $70.000 que el Gobierno viene pagando a quienes cobran la mínima. Si ese refuerzo se mantuviera en noviembre, el ingreso total quedaría entre $513.591,98 y $514.899,23. Sin embargo, el bono todavía no fue confirmado de manera oficial para el próximo mes, por lo que también integra el campo de las proyecciones.

Próximos pasos

Una vez que el Indec difunda el IPC de septiembre, el aumento deberá ser oficializado por el Gobierno nacional con las firmas de Diego Santilli, Sandra Pettovello y Javier Milei. Después de esa validación, Anses establecerá los montos definitivos que se cobrarán en noviembre. El organismo suele comunicar el cronograma de pagos en los días posteriores a la confirmación del incremento.