Adrián Ravier vinculó la baja de precios con el programa de estabilización y proyectó que el IPC siga cediendo. También habló de reservas, Congreso y financiamiento universitario.

El vocero presidencial Adrián Ravier celebró que la inflación de septiembre fue de 1,9% y sostuvo que el Gobierno mantiene un programa de estabilización orientado a llevar el índice anual a un dígito. Durante su conferencia de prensa en Casa Rosada, afirmó que el dato difundido por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) refleja una baja frente a los niveles registrados al inicio de la gestión de Javier Milei. El funcionario ubicó esa evolución como parte de una secuencia descendente que, según dijo, comenzó en diciembre de 2023.

Ravier señaló que el resultado de 1,9% debe leerse en comparación con el 25% mensual que, según recordó, marcó el Índice de Precios al Consumidor (IPC) en diciembre de 2023. “El dato de hoy es de 1,9%. Que hoy estemos abajo del 2%, creo que es un buen número comparado del lugar del cual venimos”, afirmó. En esa línea, enumeró una trayectoria de 25%, 12%, 8%, 4% y 2%, hasta ubicarse por debajo de ese último nivel.

El vocero advirtió, sin embargo, que la desaceleración no necesariamente seguirá una línea uniforme. Atribuyó eventuales aumentos temporales a factores estacionales, shocks internos o externos, aunque sostuvo que la tendencia general continúa descendente. También explicó que, para el Ejecutivo, el control de los agregados monetarios es la condición para que el IPC siga cediendo en el mediano plazo.

Reservas y cobertura

En otro tramo de la conferencia, Ravier se refirió a las operaciones con oro del Banco Central y rechazó que la entidad haya sufrido una pérdida por las coberturas realizadas. Aseguró que las posiciones del metal acumularon una ganancia neta de USD 2.500 millones y explicó que el oro representa el 20% de las reservas internacionales. Según su descripción, la cobertura funcionó como un seguro para amortiguar la volatilidad del precio del activo.

El funcionario indicó que el precio del oro subió más de 60% y que, por ese aumento, el activo del Banco Central tuvo una ganancia de USD 3.500 millones. Dijo además que la cobertura implicó una deducción de USD 1.000 millones, por lo que el resultado final fue favorable. Ravier cuestionó a la Auditoría General de la Nación por haber definido la operatoria como especulativa y sostuvo que ese mecanismo ya había sido utilizado en administraciones anteriores.

Congreso y financiamiento

El vocero también vinculó el programa económico con la relación entre el Poder Ejecutivo y el Congreso. Señaló que el oficialismo confía en que no prosperarán los intentos opositores de derogar el decreto 70/2023, que incluye disposiciones sobre la Ley de Alquileres y otras normas. Además, afirmó que hubo leyes que incrementaban el gasto sin fuentes de financiamiento y mencionó como ejemplo la Ley de Financiamiento Universitario, cuya aplicación, según dijo, permanece interrumpida mientras existe un fallo judicial y el Gobierno define qué acción adoptará.

Ravier sostuvo que ese tipo de iniciativas impacta sobre la inflación, el tipo de cambio y la actividad económica. También dijo que el resultado electoral de octubre fortaleció la representación de La Libertad Avanza en ambas cámaras y redujo la posibilidad de que el Congreso revierta un eventual veto presidencial. En su lectura, el Ejecutivo cuenta ahora con aliados parlamentarios para evitar un escenario de tensión fiscal como el que atribuyó a 2025.