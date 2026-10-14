El Fondo Monetario Internacional (FMI) le pidió al Gobierno de Javier Milei avanzar con una reforma tributaria que incluya la eliminación o reducción de exenciones del IVA, la normalización de los impuestos a los combustibles y la eliminación gradual de otros gravámenes que considera distorsivos. El organismo ubicó esos cambios dentro de una estrategia para consolidar el equilibrio fiscal y sostener la recaudación.

Recomendaciones técnicas Las observaciones fueron formuladas por la subdirectora del Departamento de Asuntos Fiscales del FMI, Era Dabla-Norris, quien reconoció el papel de la disciplina fiscal en el programa de estabilización argentino. Aun así, sostuvo que siguen pendientes medidas para mejorar la estructura tributaria y la eficiencia del gasto público. Según planteó, la disciplina fiscal fue un “pilar fundamental” del programa económico, pero debe complementarse con una revisión de la composición de los ingresos del Estado.

En esa línea, Dabla-Norris señaló que entre las reformas pendientes está “eliminar los gastos tributarios, o reducirlos, en particular las exenciones del IVA, y normalizar los impuestos a los combustibles”. También afirmó que corresponde “eliminar gradualmente otros tipos de impuestos distorsivos de la economía y sustituirlos por un sistema tributario más sólido y una forma más duradera de recaudar ingresos”. Por ahora, se trata de recomendaciones técnicas del organismo y no de medidas aprobadas por el Gobierno nacional.

Posibles efectos La revisión de las exenciones del IVA podría alcanzar a bienes, actividades u operaciones que hoy tienen tratamientos especiales, con impacto potencial sobre los precios finales si esos beneficios se redujeran o eliminaran. En el caso de los combustibles, una modificación de la carga tributaria podría trasladarse a los costos del transporte, la logística y la producción, aunque el alcance dependerá del esquema que eventualmente se adopte. Dabla-Norris no detalló un mecanismo concreto de implementación y las recomendaciones del FMI no implican cambios inmediatos en los valores vigentes.

Debate federal El planteo también reabre la discusión sobre los impuestos provinciales. En informes anteriores, el FMI cuestionó el peso de Ingresos Brutos, un tributo que se aplica en distintas etapas de la producción y la comercialización y que puede acumular costos sobre la actividad económica. Entre las alternativas mencionadas en una reforma integral figura un eventual IVA compartido entre la Nación y las provincias, aunque una modificación de ese tipo requeriría acuerdos políticos y fiscales entre jurisdicciones, además de definir cómo se repartirían los recursos.

Contexto fiscal Las declaraciones de Dabla-Norris se conocieron en medio de las negociaciones entre el Gobierno argentino y el FMI por la revisión del programa económico. Tras reunirse con el ministro de Economía, Luis Caputo, la directora gerente del organismo, Kristalina Georgieva, destacó la disciplina fiscal argentina. En paralelo, durante el primer semestre el Gobierno acumuló un superávit primario de $6,29 billones, frente a una meta de $6,86 billones, una diferencia de casi $574.000 millones que obligaba a gestionar una dispensa del Fondo, conocida como waiver, para seguir con la revisión. El Banco Central, además, cumplió con el objetivo de reservas netas luego de que el organismo flexibilizara esa exigencia.