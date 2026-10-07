El FMI reclamó al Banco Central que acelere la compra de reservas, aun si eso ocurre con suba del dólar, durante la visita de su misión a Buenos Aires. El planteo fue transmitido a Caputo y Bausili, según el material difundido, en un contexto en el que el organismo considera insuficiente el esquema oficial para garantizar el repago de la deuda.

La discusión se da mientras el Gobierno sostiene que tiene una “bazuca” de dólares para enfrentar eventuales tensiones cambiarias de cara a las elecciones de octubre de 2027. El Fondo, en cambio, no comparte el diagnóstico de que en la Argentina “sobran los dólares” ni que “salen por las orejas”, y mantiene como prioridad la acumulación de divisas. En los próximos días, Kristalina Georgieva definirá si ese reclamo queda incorporado por escrito en el próximo Staff Report, el informe técnico del organismo sobre la tercera revisión del acuerdo con la Argentina.

Señal sobre reservas La postura del Fondo coincide con una visión extendida entre economistas de la City, que sostienen que el Banco Central debe maximizar las compras de divisas para fortalecer reservas. En ese marco, el organismo considera que el Gobierno no debería concentrarse hoy en la desinflación, sino en reforzar el stock de reservas. La sugerencia es similar a la que días atrás formuló Gita Gopinath, ex número dos del FMI, quien afirmó que la Argentina necesita ajustar el tipo de cambio y comprar reservas más rápido.

En paralelo, las reservas brutas del Banco Central volvieron a subir este martes 7 de octubre y alcanzaron u$s49.123 millones, tras un incremento de u$s326 millones. Según el texto original, el alza estuvo asociada a una nueva compra oficial en el mercado de cambios y permitió que el stock volviera a ubicarse por encima de los u$s49.000 millones, un nivel que había perdido en las ruedas previas. Además, el BCRA adquirió casi u$s400 millones en cuatro días.

La dinámica cambiaria El FMI sostiene que todavía hay margen para avanzar en esa dirección, aun con una cotización en alza. El dato que utiliza como referencia es que la brecha entre el dólar mayorista, ubicado en $1.520, y el techo de la banda cambiaria es de 26%. En ese marco, la misión entendió que el país debe acumular reservas a un ritmo más acelerado del que muestra hasta ahora.

La discusión aparece en un momento en que el mercado volvió a poner el foco en la economía real. El texto señala que en Wall Street reconocen avances en el orden fiscal, la baja de la inflación y la recomposición de reservas, pero advierten por la debilidad del consumo, la industria y los últimos datos del PBI. El Relevamiento de Expectativas del Mercado publicado por el Banco Central redujo las proyecciones de crecimiento para este año y, según el informe citado, en septiembre los analistas estimaron una contracción de 1% en el tercer trimestre de 2026 y una suba de 1,8% en el cuarto trimestre.

Próxima definición La misión del Fondo regresó a Washington y quedó a la espera de la decisión de Georgieva sobre la inclusión del reclamo en el informe oficial. Si esa observación queda escrita en el Staff Report, pasará a formar parte del marco de seguimiento del acuerdo con la Argentina y funcionará como señal para el mercado sobre la prioridad que el organismo le asigna a la acumulación de reservas.