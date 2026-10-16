Nigel Chalk dijo que la actividad de 2025 quedó por debajo de lo previsto, pero proyectó un repunte apoyado en inversión y consumo privado.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) destacó avances de Argentina en la reducción de subsidios y deuda pública, y anticipó una mejora de la actividad económica para 2027, pese a que los últimos datos resultaron más débiles de lo esperado.

Las definiciones fueron formuladas este viernes por Nigel Chalk, director del Departamento del Hemisferio Occidental del organismo, durante una conferencia de prensa en Tailandia, en el marco de las reuniones anuales del FMI. En ese ámbito, el funcionario ubicó el análisis argentino dentro de un escenario internacional que describió como complejo y volátil.

Proyección regional

Chalk sostuvo que las economías del hemisferio occidental lograron desenvolverse favorablemente frente a ese contexto y estimó un crecimiento de alrededor del 2,25% para la región durante este año y el próximo. Para América Latina y el Caribe, el FMI proyectó una expansión del 2,5% en 2025 y del 2,3% en 2026.

En el caso de América del Sur, el organismo calculó un crecimiento del 2,1% para 2026 y del 2,4% para 2027. Entre los factores que respaldarían ese desempeño mencionó las condiciones financieras internacionales favorables, los elevados precios de la energía y las materias primas, y una mayor entrada de inversiones de cartera e inversión extranjera directa.

Señal sobre la Argentina

Al referirse específicamente a Argentina, Chalk reconoció que los indicadores económicos registrados durante este año quedaron por debajo de las previsiones que el organismo había presentado en abril. “En Argentina, los datos registrados en lo que va de año han sido más débiles de lo que habíamos previsto en nuestro informe WEO de abril; no obstante, esperamos que el crecimiento repunte el próximo año a medida que la demanda se recupere gradualmente”, afirmó.

El informe del FMI proyectó que la actividad argentina se fortalecería en 2027 con la inversión y el consumo privado como principales motores. Según el documento, ambos componentes se verían favorecidos por la desaceleración de la inflación y la continuidad de las reformas económicas. El organismo también destacó la recuperación registrada en Argentina y Ecuador durante 2025, que vinculó con las reformas implementadas en ambos países.

De acuerdo con esa lectura, la evolución de la demanda interna, la inversión y los precios será clave para la trayectoria económica proyectada en los próximos años. La señal del FMI deja como referencia inmediata las revisiones que pueda introducir el organismo en sus próximas actualizaciones sobre crecimiento y actividad.