El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) publicó este martes el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) de septiembre, un dato clave para establecer si la Argentina ingresó en recesión técnica. El indicador mostró una mejora del 1,1% respecto de agosto, pero ese avance no alcanzó para compensar el desempeño de los meses previos. Además, la serie de tendencia-ciclo no registró mejoras, lo que refuerza la señal de desaceleración.

Las estimaciones privadas ya anticipaban que la economía habría cerrado el trimestre con una nueva caída. En ese marco, el dato de septiembre resultaba determinante para confirmar si se acumulaban dos trimestres consecutivos de retroceso del nivel de actividad, que es el criterio estadístico utilizado para hablar de recesión técnica. La publicación del Indec, por lo tanto, no sólo describe el comportamiento mensual de la economía sino que incide en la lectura del cierre del tercer trimestre.

Qué significa

Se habla de recesión técnica cuando una economía registra dos trimestres seguidos de caída del Producto Bruto Interno (PBI), comparados con los tres meses anteriores y con datos ajustados por estacionalidad. El PBI mide el valor de los bienes y servicios finales producidos por un país en un período determinado. La expresión “técnica” remite a un criterio estadístico y no implica, por sí sola, una crisis generalizada ni que todos los sectores atraviesen la misma situación.

Cómo se mide

En la Argentina, el Indec publica las cifras trimestrales del PBI y también el EMAE, que funciona como un anticipo de la evolución de la economía. Según el texto difundido, la actividad ya había caído 0,6% en el segundo trimestre de 2026 frente al primero, en la medición desestacionalizada. Por eso, el resultado de septiembre era el dato que permitiría completar la lectura del tercer trimestre y confirmar o descartar una nueva contracción. Consultoras privadas como Equilibra y Analytica estimaron una baja del 2,5% desestacionalizado frente al trimestre anterior, mientras que el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central proyectó un retroceso del 2,3%.

Efectos sobre la actividad

Una economía en recesión produce menos bienes y servicios que en el período anterior, y ese freno suele trasladarse a empresas, empleo y consumo. Cuando cae la demanda, los comercios venden menos, las industrias reducen producción y las firmas pueden postergar inversiones o limitar contrataciones. En el mercado laboral, una actividad más débil suele frenar la creación de puestos de trabajo y puede derivar en reducción de horas, suspensiones o despidos si la situación se prolonga. También puede resentirse la recaudación tributaria, porque bajan los ingresos asociados al consumo, la producción y las ventas.

Expectativas para 2026

El freno de la actividad también modificó las proyecciones de crecimiento para 2026. Según el REM, la estimación pasó del 3,2% en enero al 0,7% en octubre, por debajo del 5% previsto originalmente en el Presupuesto. El dato de septiembre quedó así como una referencia central para seguir la evolución del cierre trimestral y la trayectoria de la economía en los próximos meses.