El alza fue menor que la de septiembre y también quedó por debajo del IPC. Los combustibles y los productos químicos explicaron buena parte del aumento.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó que los precios mayoristas subieron 1,6% en octubre, un punto y medio menos que en septiembre. El indicador releva lo que cobran fábricas e importadores antes de que el producto llegue al comercio y funciona como referencia para seguir la evolución de costos en la cadena de precios.

En los primeros diez meses del año, el índice acumuló una suba de 24,8%, mientras que la variación interanual llegó al 29,8%. En los tres casos, el avance de los precios mayoristas quedó por debajo de la inflación minorista, es decir, la que se observa en los bienes y servicios que pagan los hogares.

Brecha con el IPC Según el mismo informe, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) aumentó 2,2% en octubre y acumuló 26,3% en el año. Esa diferencia muestra que el traslado a precios al consumidor siguió por encima de los valores que enfrentan comercios y distribuidores al comprar mercadería. Para el seguimiento de costos empresariales, la distancia entre ambos registros sigue siendo un dato central.

Rubros que impulsaron la suba El aumento del mes estuvo explicado principalmente por los combustibles, los productos químicos y la energía. Dentro del índice, los precios de origen nacional subieron 1,6% y los productos importados avanzaron 0,9%. El rubro de combustibles refinados a partir del petróleo aportó más de la mitad del incremento mensual, de acuerdo con el detalle difundido por el organismo estadístico.

Otros indicadores El informe también mostró que el índice que no contempla impuestos registró una suba de 1,5% en octubre, con variaciones similares entre bienes nacionales e importados. A su vez, el precio que reciben las fábricas por su producción aumentó 1,5%, con mayor incidencia de los productos manufacturados y la energía eléctrica que de los bienes primarios. La próxima referencia oficial será la difusión de los índices de precios correspondientes al mes siguiente, que permitirá observar si la brecha entre mayoristas y minoristas se mantiene o se reduce.