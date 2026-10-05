Las cotizaciones muestran brechas entre el tipo de cambio oficial y el paralelo. Este 5 de octubre, el dólar oficial se ubicó en $1.540 para la venta.

Este lunes 5 de octubre, el mercado cambiario en Argentina mostró cotizaciones diferenciadas para el dólar, con valores que inciden en operaciones bancarias, comerciales y de ahorro. La referencia oficial se ubicó en $1.490 para la compra y $1.540 para la venta. En paralelo, el dólar blue alcanzó $1.540 para la compra y $1.560 para la venta.

La cotización oficial es la que se utiliza en bancos y entidades financieras autorizadas, y es la que marca el Banco Central para ese segmento del mercado. En este caso, el valor de venta informado fue de $1.540, mientras que la compra quedó en $1.490. Esa referencia es la que sirve como base para operaciones formales y para el seguimiento de la evolución cambiaria diaria.

El dólar blue, en cambio, corresponde a la cotización paralela que se opera en el mercado informal. Según los valores informados, se negoció a $1.540 para la compra y $1.560 para la venta. Esa diferencia con el tipo de cambio oficial refleja la coexistencia de distintos precios para la moneda estadounidense en el mercado local.

La brecha entre ambas referencias sigue siendo un dato central para empresas, comercios y usuarios que necesitan tomar decisiones de cobertura o de pago en moneda extranjera. En este contexto, la evolución de la cotización oficial y del blue condiciona costos, precios y expectativas en la economía cotidiana. La información disponible para este 5 de octubre deja como dato inmediato que la venta oficial quedó en $1.540 y la informal en $1.560.