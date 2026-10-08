Las cotizaciones del dólar muestran diferencias este jueves 8 de octubre . El oficial se mantiene en $1.540 para la venta y el blue opera por encima.

Este jueves 8 de octubre, las distintas cotizaciones del dólar en Argentina muestran valores dispares. El dólar oficial, que es la referencia más regulada por el Gobierno, se ubicó en 1.490 pesos para la compra y 1.540 pesos para la venta. La diferencia con las alternativas informales y financieras sigue siendo un dato central para empresas, operadores y ahorristas.

Dólar blue

El dólar blue, que se comercializa en el mercado informal, registró 1.535 pesos para la compra y 1.555 pesos para la venta. Esa brecha respecto del tipo de cambio oficial refleja las restricciones vigentes para el acceso a divisas y la demanda de cobertura en un contexto de alta sensibilidad cambiaria. En la práctica, su evolución incide sobre precios, costos de reposición y decisiones de resguardo financiero.

Referencia económica

La coexistencia de cotizaciones distintas continúa funcionando como una señal del mercado sobre expectativas y tensiones en la economía local. Para el sector privado, la referencia relevante no se limita al valor de la pizarra, sino también a la distancia entre el dólar regulado y el informal. Esa brecha suele ser seguida por importadores, exportadores, comercios y profesionales vinculados a la administración financiera.

Con los valores informados para este 8 de octubre, la atención queda puesta en la evolución de la demanda y en eventuales cambios en la operatoria cambiaria. La continuidad o modificación de estas cotizaciones dependerá de la dinámica del mercado y de las disposiciones que afecten el acceso a moneda extranjera.