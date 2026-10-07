Este miércoles 7 de octubre de 2026 , las cotizaciones muestran una brecha entre el mercado oficial y el paralelo. Los valores inciden en operaciones comerciales y de consumo.

En Argentina, las cotizaciones del dólar registran cambios permanentes y este miércoles 7 de octubre de 2026 muestran dos referencias centrales para la economía cotidiana. El dólar oficial se ubicó en $1.490 para la compra y $1.540 para la venta, según el valor informado en el texto de origen. Ese tipo de cambio es el que establece el Banco Central y se utiliza para operaciones oficiales y comerciales.

En paralelo, el dólar blue, que opera en el mercado informal, se posicionó en $1.530 para la compra y $1.550 para la venta. La diferencia entre ambos valores refleja la dinámica de oferta y demanda en el mercado paralelo, además de las expectativas de los agentes económicos. En la práctica, esa brecha incide en precios, decisiones de cobertura y costos de operaciones vinculadas al comercio y al consumo.

El dato adquiere relevancia porque el dólar funciona como referencia para contratos, importaciones, insumos y fijación de precios en distintos sectores. Cuando la cotización oficial y la informal se separan, se amplían las distorsiones entre el valor de referencia regulado y el que surge de operaciones no bancarizadas. En ese marco, la evolución diaria de ambas cotizaciones es seguida por empresas, comerciantes y consumidores.

El material de origen no incorpora otras cotizaciones ni precisiones sobre variaciones respecto de jornadas previas. Tampoco detalla medidas oficiales, intervenciones del Banco Central ni proyecciones para los próximos días. Por lo tanto, el seguimiento inmediato queda atado a la actualización que presenten el mercado oficial y el paralelo en las próximas ruedas cambiarias.