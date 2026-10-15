Las cotizaciones de este jueves 15 de octubre muestran una brecha entre el tipo de cambio oficial y el informal. El Banco Nación fija el oficial y el blue opera en el mercado informal.

En la jornada del jueves 15 de octubre, el dólar oficial se ubicó en $1.485 para la compra y $1.535 para la venta, mientras que el dólar blue cotizó a $1.530 y $1.550, respectivamente. La diferencia entre ambas referencias vuelve a mostrar la segmentación del mercado cambiario en Argentina.

El valor oficial es el que fija el Banco Nación y se utiliza en transacciones bancarias. En cambio, el blue se negocia en el mercado informal, donde el precio responde a la oferta y la demanda fuera del circuito regulado.

La brecha entre ambas cotizaciones sigue siendo un dato central para empresas, comercios y consumidores que toman decisiones de cobertura, importación, ahorro o fijación de precios. También incide en operaciones que dependen de la disponibilidad de divisas y de las restricciones vigentes para comprar al tipo de cambio oficial.

En este contexto, la referencia de este 15 de octubre funciona como parámetro para contratos, presupuestos y decisiones financieras de corto plazo. La evolución de ambas cotizaciones durante la jornada y su relación con la demanda de divisas serán las variables a seguir en el cierre cambiario.