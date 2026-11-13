La inflación de alimentos alcanzó el 2% en octubre y quedó 0,2 puntos por debajo del Índice de Precios al Consumidor (IPC), que fue del 2,2%, informó este jueves el INDEC. El dato es relevante porque la división Alimentos y bebidas no alcohólicas concentra una porción central del gasto de los hogares, en especial de los sectores que destinan la mayor parte de sus ingresos a la canasta básica.

Entre enero y octubre, esa división acumuló un alza del 27%, según el organismo estadístico. En el mismo período, la inflación general fue del 26,3%, por lo que el rubro quedó 0,7 puntos porcentuales por encima del nivel general acumulado. Esa diferencia confirma que el comportamiento de los alimentos sigue siendo un factor de peso en la evolución del costo de vida.

Los aumentos más marcados se observaron en los productos frescos y de consumo cotidiano. De acuerdo con los datos del INDEC, los diez alimentos que más subieron respecto de septiembre fueron zapallo anco, con 58,2%; cebolla, con 25,2%; papa, con 24,4%; limón y batata, ambos con 21,6%; arroz blanco simple, con 4,8%; huevos de gallina, con 4,6%; leche en polvo entera, con 4,5%; pan de mesa, con 4,1%; y queso pategrás, con 3,2%.

Caída de precios También hubo alimentos con bajas mensuales. El organismo registró deflación en tomate redondo, con -11%; banana, con -8,4%; lechuga, con -3,7%; naranja, con -3,6%; pollo entero, con -1,1%; paleta, con -0,7%; nalga, con -0,4%; galletitas dulces envasadas sin relleno, con -0,4%; y jamón cocido, con -0,3%. La combinación de subas y bajas refleja una dinámica heterogénea dentro de la canasta alimentaria, con fuerte incidencia de productos estacionales.

Por regiones En la comparación territorial, Cuyo fue la región donde más aumentó la inflación de alimentos y bebidas no alcohólicas en octubre, con una suba del 2,6%. Detrás se ubicaron Noreste, con 2,3%; Pampeana, con 2,1%; GBA, con 1,9%; Noroeste, con 1,8%; y Patagonia, con 1,6%. El INDEC señaló que la división fue la de mayor incidencia en Cuyo, GBA, Noreste, Noroeste y Pampeana, empujada por aumentos en Verduras, tubérculos y legumbres, y Pan y cereales.

En Patagonia, en cambio, la mayor incidencia mensual correspondió a Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, por subas en gas y alquiler de la vivienda. El próximo dato oficial del organismo servirá para verificar si la desaceleración relativa de los alimentos frente al IPC general se sostiene o si el rubro vuelve a ubicarse por encima del nivel general en los meses siguientes.