El Fondo Monetario Internacional (FMI) reiteró su respaldo al programa económico del Gobierno de Javier Milei y sostuvo que los movimientos recientes de los mercados argentinos responden a factores globales, regionales y domésticos. Además, destacó avances en materia fiscal, de inflación y de acumulación de reservas, mientras prepara la documentación para someter la tercera revisión del acuerdo a la aprobación de su directorio ejecutivo. Esa instancia habilitaría un desembolso de aproximadamente u$s900 millones.

La directora de Comunicación del organismo, Julie Kozack, se refirió a la situación argentina durante una conferencia de prensa realizada este jueves en Washington, en la que participaron medios argentinos. Allí pidió no concentrar la atención en las fluctuaciones de corto plazo y sostuvo que el análisis debe enfocarse en la evolución de los fundamentos económicos. “No se centren demasiado en los movimientos a corto plazo. En vez de ello hay que centrarse en la solidez de los principios fundamentales, que han mejorado mucho”, señaló.

Al explicar el comportamiento reciente de los activos argentinos, Kozack indicó que intervienen distintos elementos. “En cuanto a los movimientos en el mercado que hemos visto recientemente en Argentina, creemos que estos reflejan una serie de factores. Algunos de ellos son globales, que han afectado a economías emergentes en general, otros son regionales y también algunos puramente domésticos”, afirmó. Entre los factores internacionales mencionó un cambio en la percepción del riesgo por parte de los inversores, que comenzaron a reducir su exposición a economías consideradas más riesgosas para buscar refugio en activos más seguros. También remarcó que los últimos movimientos ponen de relieve la necesidad de fortalecer la capacidad de la economía argentina para enfrentar shocks externos.

Riesgo país y volatilidad

Las declaraciones de Kozack se produjeron después de que el riesgo país argentino alcanzara los 939 puntos básicos durante la semana anterior, para luego retroceder a la zona de los 850 puntos. La portavoz evitó atribuir las fluctuaciones a una causa puntual y reiteró que responden a una combinación de factores internacionales, regionales y locales. “No otorgar una importancia excesiva a las fluctuaciones a corto plazo”, recomendó, y señaló que la atención del organismo está puesta en la evolución de los fundamentos económicos. “Nuestra atención se centra, en cambio, en la solidez de los fundamentos económicos de la Argentina, que han venido mejorando, y en la importancia de continuar con la implementación de las políticas acordadas”, agregó.

Desembolso en revisión

Otro de los puntos centrales de la conferencia fue el estado de la tercera revisión del programa firmado entre la Argentina y el FMI. El 27 de octubre, el Gobierno y el equipo técnico del organismo alcanzaron un acuerdo a nivel de staff, que habilita un nuevo desembolso de aproximadamente u$s900 millones, sujeto a la aprobación formal del directorio ejecutivo. Kozack confirmó que los equipos del Fondo mantienen conversaciones con las autoridades argentinas y trabajan en la documentación necesaria para elevar la revisión al directorio. “El equipo está trabajando estrechamente con las autoridades y se encuentra en el proceso de finalizar la preparación de la documentación necesaria para llevar la tercera revisión a consideración de nuestro directorio ejecutivo”, explicó. Aclaró, sin embargo, que todavía no existe una fecha confirmada para esa reunión.

Inflación, superávit y reservas

Durante su exposición, Kozack volvió a enumerar los resultados económicos que el organismo considera avances dentro del programa implementado por la administración de Milei. “Argentina ha logrado avances importantes en el restablecimiento de la estabilidad macroeconómica en el país. Vemos que la inflación ha seguido disminuyendo”, sostuvo. Luego destacó la disciplina fiscal, el paso del déficit al superávit y el fortalecimiento de la posición externa por la acumulación de reservas, que —según dijo— superó las metas del programa. También mencionó que se redujeron los riesgos de refinanciación de la deuda mediante la extensión de los plazos de vencimiento de los instrumentos denominados en pesos. En esa línea, afirmó que las autoridades están comprometidas a preservar el ancla fiscal, seguir acumulando reservas internacionales y perfeccionar el marco de política monetaria.

Objetivos del programa y crecimiento

Kozack también explicó que el paquete de políticas acordado con las autoridades argentinas apunta a sostener el proceso de desinflación, respaldar la resiliencia externa y fortalecer el crecimiento y el empleo. Señaló además que algunas medidas recientes buscan aliviar las restricciones de financiamiento, reducir el costo de hacer negocios y apoyar la actividad empresarial y la inversión. El planteo se vincula con uno de los desafíos que el organismo viene señalando: transformar la estabilización macroeconómica en un proceso de crecimiento sostenido, con mayor impacto sobre la actividad y el empleo. En su informe de Perspectivas Económicas Mundiales de octubre, el FMI redujo su proyección de crecimiento para la Argentina en 2026, de 3,5% a 2,1%.

Relación con Estados Unidos y caso Ueno

La portavoz también fue consultada sobre las posibles consecuencias para la relación financiera entre la Argentina y Estados Unidos tras las elecciones legislativas de medio término en ese país. Kozack evitó anticipar escenarios sobre la política interna estadounidense y respondió: “No voy a especular sobre los acontecimientos políticos en ese país”. Luego recordó que el FMI mantiene su vínculo institucional con Estados Unidos a través del Departamento del Tesoro y la Reserva Federal, y señaló que ese país es el principal accionista del Fondo. Por último, al referirse al caso del banco Ueno, de Paraguay, dijo que las autoridades paraguayas adoptaron medidas para atender la situación y que, por el momento, no se observó contagio hacia otras entidades financieras de ese país ni de la región.