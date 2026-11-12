La Dirección de Educación Privada autorizó el cuarto ajuste del año en San Juan. El aumento se calcula sobre los valores de agosto y se suma a los de marzo, mayo y agosto.

Las familias sanjuaninas que envían a sus hijos a colegios privados tendrán un nuevo aumento en las cuotas desde noviembre. La Dirección de Educación Privada autorizó una suba del 6,98%, calculada sobre los valores de agosto, y se trata del cuarto ajuste habilitado en lo que va de 2026.

La medida se conoció este jueves en un momento en que los hogares comienzan a organizar los gastos vinculados con matrícula, uniformes y materiales para el ciclo lectivo 2027. Con este incremento, la suma de los cuatro ajustes del año llega al 30,33%, aunque ese porcentaje no equivale a una suba uniforme de cada cuota porque cada tramo fue aplicado sobre una base distinta.

Antecedentes del esquema Antes de esta autorización, Educación había aprobado una suba de hasta 7,22% en agosto, de 10,33% en mayo y de 5,80% en marzo, este último correspondiente al cierre del esquema de 2025. El sistema provincial prevé ajustes en marzo, mayo, agosto y noviembre, aunque el de marzo se computa como cierre del ciclo anterior.

Cómo se calcula Para fijar los porcentajes se utiliza el Índice Provincial de Aranceles de Educación Privada (IPADEP), que toma en cuenta los salarios docentes y la inflación. Ese indicador combina la suba de los sueldos docentes, el Índice de Precios al Consumidor de San Juan y el Coeficiente de Variación Salarial nacional. Según la normativa provincial, la matrícula anual de estos colegios no puede superar el equivalente a dos cuotas mensuales.

El nuevo porcentaje se aplica sobre la cuota vigente en agosto, por lo que el impacto final depende del arancel de cada establecimiento y de si efectivamente traslada el aumento completo. A modo de referencia, una cuota de $100.000 pasaría a $106.980, una de $150.000 subiría a $160.470 y una de $200.000 llegaría a $213.960.

Los establecimientos están obligados a informar a las familias cada aumento y el nuevo valor de la cuota, por lo que los padres pueden solicitar ese detalle directamente en la institución. En ese marco, la variable a seguir en las próximas semanas será cómo cada colegio instrumenta el ajuste autorizado y qué arancel final informa a los hogares.