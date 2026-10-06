Este martes 6 de octubre, el mercado cambiario mostró una brecha mínima entre el oficial y el blue.

El mercado cambiario en Argentina mostró este martes 6 de octubre cotizaciones diferenciadas para el dólar. El valor oficial se ubicó en 1.490 pesos para la compra y 1.540 pesos para la venta. Ese es el tipo de cambio utilizado para operaciones comerciales y transacciones oficiales.

En paralelo, el dólar blue, que opera en el circuito informal, cotizó a 1.525 pesos para la compra y 1.545 pesos para la venta. La diferencia con la cotización oficial refleja la persistencia de un mercado paralelo con precios propios y un desfasaje respecto del valor regulado.

La comparación entre ambas referencias permite dimensionar el comportamiento del mercado de cambios en la plaza local. En esta jornada, la distancia entre el oficial y el blue se mantuvo acotada en la punta vendedora, con una diferencia de 5 pesos. Para operadores, empresas y contribuyentes, esa relación es relevante porque incide en la formación de precios y en el costo de distintas operaciones.

Las cotizaciones informadas corresponden a la jornada de este martes 6 de octubre y constituyen una referencia para el seguimiento diario del mercado. Su evolución posterior dependerá de la oferta y la demanda de divisas, además de las condiciones de acceso al mercado oficial y del comportamiento del segmento informal.