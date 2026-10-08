El dólar oficial cayó este miércoles y completó cuatro jornadas sin subas, mientras la distancia con el techo de la banda cambiaria alcanzó un nuevo máximo en lo que va de 2026. La baja coincidió con una apreciación del real brasileño tras las elecciones presidenciales en Brasil, aunque se movió en sentido contrario al avance global de la divisa estadounidense.

En el segmento mayorista, el tipo de cambio perdió $3, o 0,2%, y cerró a $1.517 para la venta. Con un techo de banda ubicado en $1.926,72, la distancia trepó al 27%, el registro más alto de 2026 y cercano a máximos de 17 meses. El volumen operado en contado superó los u$s420,2 millones.

Los contratos de futuros registraron bajas de hasta 0,2% y el mercado estimó un tipo de cambio mayorista de $1.535,5 para fines de octubre y de alrededor de $1.592 para diciembre. En la jornada se operaron unos u$s732 millones. En el Banco Nación, el billete se mantuvo en $1.540 para la venta, mientras que el dólar tarjeta quedó en $2.002; según el relevamiento de entidades financieras del Banco Central, el promedio oficial fue de $1.543,08.

Paralelos y mercado global Entre los tipos de cambio financieros, el MEP cotizó a $1.537 y el contado con liquidación (CCL) a $1.611,17. El dólar blue subió $15 y se vendió a $1.555, según un relevamiento de Ámbito en las cuevas de la city. A nivel internacional, el índice dólar (DXY) avanzó 0,06% hasta 102,070 puntos, en un contexto de presión sobre tasas que, según Juan Manuel Franco, economista jefe del Grupo SBS, “sigue dando que hablar, con una presión sobre tasas que no se disipa”.

Reservas y compras oficiales Las reservas internacionales brutas del Banco Central subieron el martes u$s326 millones y cerraron en u$s49.123 millones, el nivel más alto en dos semanas. En el Mercado Libre de Cambios (MLC), la autoridad monetaria compró u$s41 millones y acumuló un saldo positivo de u$s183 millones en las primeras cuatro ruedas de octubre. Con esa intervención, las compras de 2026 llegaron a u$s14.751 millones y la racha compradora se extendió a siete jornadas consecutivas.

La participación oficial representó el 8% de los u$s510 millones negociados en el mercado oficial. Con ese dato, el promedio diario de compras en octubre quedó en u$s46 millones, por encima de los promedios de septiembre (u$s22 millones) y agosto (u$s38 millones), aunque todavía por debajo de julio (u$s103 millones), junio (u$s68 millones) y mayo (u$s137 millones). El mercado seguirá atento a la evolución de esas compras y a la distancia del tipo de cambio respecto del techo de la banda en las próximas ruedas.