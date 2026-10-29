El recorte presupuestario amenaza la continuidad de investigaciones y la conservación de recursos genéticos estratégicos para las economías regionales. Según un informe del CEPA, el organismo perdería el 50% de su presupuesto real en 2027, en un escenario de reducción de estructuras territoriales y capacidades científicas.

El banco de germoplasma de olivos es el más grande de Sudamérica

El desfinanciamiento del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) abre un interrogante sobre el futuro de dos activos científicos estratégicos para San Juan y Mendoza: la colección viva de olivos más importante del continente americano y la tercera colección de germoplasma de vides a nivel mundial. Ambas representan un patrimonio genético de enorme valor para la investigación, el mejoramiento de cultivos y el desarrollo de las economías regionales.

La advertencia surge de un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), que analiza el impacto del ajuste presupuestario sobre el organismo y sus capacidades de investigación. El documento señala que la reducción de recursos compromete la continuidad de líneas de innovación, la infraestructura científica y el trabajo de los equipos técnicos que sostienen el desarrollo agropecuario.

En Cuyo, donde la olivicultura y la vitivinicultura tienen un peso central en la actividad productiva, la conservación del germoplasma resulta fundamental para disponer de variedades que permitan responder a las condiciones ambientales, mejorar la productividad y sostener la competitividad de los cultivos.

Los bancos de germoplasma conservan material genético vegetal que puede utilizarse en investigaciones, programas de mejoramiento y evaluaciones de variedades. Su importancia no se limita a preservar ejemplares: también permiten mantener disponible una diversidad biológica que puede resultar decisiva frente a cambios climáticos, nuevas enfermedades y transformaciones en las demandas de los mercados.

Por eso, una eventual interrupción de las tareas de conservación e investigación no tendría consecuencias únicamente sobre el trabajo científico actual. También podría comprometer herramientas necesarias para el desarrollo futuro de las cadenas del vino y del aceite de oliva.

Un recorte que alcanza a la investigación agropecuaria

El informe del CEPA advierte que el proyecto de Presupuesto 2027 contempla la eliminación de una fuente histórica de financiamiento del INTA, equivalente al 0,45% del valor CIF de las importaciones. De acuerdo con las estimaciones del centro de estudios, ese mecanismo aportó $513.034 millones durante 2026, el 57% de los ingresos totales del organismo.

Para 2027, el presupuesto previsto asciende a $546.784 millones. Al ajustar las cifras por la inflación proyectada, el CEPA estima una caída real del 50% interanual y una reducción acumulada del 55,9% respecto de 2023.

El documento también identifica un retroceso en las capacidades operativas del instituto, con la eliminación de 41 Agencias de Extensión Rural, el cierre de 74 oficinas territoriales y la afectación del 23% de las actividades de investigación y desarrollo realizadas en las provincias, además del 42% de las líneas de innovación.

Estas cifras dimensionan el escenario de restricción financiera en el que deben sostenerse las tareas de investigación, conservación genética y transferencia tecnológica. Sin embargo, el informe no precisa qué partidas se destinarían específicamente a los bancos de germoplasma de olivos y vides ni confirma su cierre.

El patrimonio genético, una herramienta para la competitividad de Cuyo

Para San Juan y Mendoza, la conservación de variedades de olivos y vides tiene una dimensión estratégica que trasciende el ámbito académico. La disponibilidad de recursos genéticos permite desarrollar investigaciones orientadas a mejorar los cultivos y generar respuestas a los desafíos productivos de cada región.

En la vitivinicultura, la diversidad genética constituye una herramienta para estudiar variedades, características agronómicas y posibilidades de adaptación a diferentes condiciones de producción. En la olivicultura, contribuye a preservar materiales de interés para la obtención de aceitunas y aceites con distintas características.

El CEPA advierte que el debilitamiento de los programas de mejoramiento genético también puede repercutir sobre otras producciones regionales. El informe menciona el caso del ajo y la cebolla, cuyas variedades comerciales en Argentina dependen en gran medida de desarrollos genéticos realizados por el INTA.

El organismo cumple así una función que no se limita a la asistencia técnica inmediata a los productores: también genera conocimientos y conserva recursos que pueden utilizarse durante décadas. La pérdida de estas capacidades podría obligar a recurrir en mayor medida a genética desarrollada en otros países, con posibles costos económicos y una menor autonomía tecnológica.

Un riesgo que trasciende el presupuesto de un año

La principal preocupación que plantea el informe es que la reducción de recursos no afecte solamente el funcionamiento cotidiano del instituto, sino también capacidades científicas acumuladas durante años. Los bancos de germoplasma requieren continuidad en sus tareas de conservación, mantenimiento, caracterización y evaluación del material vegetal.

Si las restricciones presupuestarias dificultan esas actividades, el riesgo potencial alcanza tanto a la preservación del patrimonio genético como a su aprovechamiento en futuros programas de investigación. La recuperación de colecciones y equipos científicos debilitados puede demandar mucho más tiempo que el necesario para reducir sus recursos.

En San Juan y Mendoza, donde el vino y el aceite de oliva forman parte de las principales cadenas agroindustriales, la discusión sobre el financiamiento del INTA adquiere una relevancia directa para el futuro productivo. La conservación de la diversidad genética constituye una inversión de largo plazo, cuyos beneficios pueden extenderse a productores, empresas, investigadores y nuevas generaciones.

El escenario descripto por el CEPA pone en primer plano una cuestión central: el ajuste presupuestario no solo condiciona la asistencia técnica presente, sino que también puede comprometer herramientas científicas esenciales para la producción futura. La magnitud concreta del impacto sobre las colecciones de olivos y vides dependerá de cómo evolucione su financiamiento y de si se garantiza la continuidad de las tareas de conservación e investigación.