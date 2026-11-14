El consumo por habitante de carne vacuna bajó a 44,5 kilos por año en octubre, una caída de 5,6 kilos frente a igual mes de 2025 (-11,2%), según el informe mensual de la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y Derivados (CICCRA).

El retroceso se explica por una menor disponibilidad de hacienda, el crecimiento de las exportaciones y la suba de los precios. En ese contexto, el mercado interno recibió en diez meses 221.100 toneladas menos de carne vacuna que un año antes, de acuerdo con la entidad.

Menor oferta para el mercado interno

CICCRA sostuvo que la combinación de menos producción y más ventas al exterior redujo la oferta disponible para el consumo local. La cámara señaló que esa contracción “se reflejó en una significativa suba del precio relativo de este producto”. En paralelo, entre enero y octubre las exportaciones sumaron 767.000 toneladas res con hueso, un aumento de 6,9% interanual. El impulso provino sobre todo de Estados Unidos, que a fines de 2025 amplió el cupo con acceso preferencial para la carne argentina.

Faena en baja

La producción cayó porque no hubo suficientes animales para faenar, en un escenario asociado al menor stock ganadero dejado por la sequía de los últimos años. En octubre se faenaron 1,064 millones de cabezas, un 11,6% menos que en octubre de 2025. Según CICCRA, fue el octubre con menor faena desde 2016. Entre enero y octubre se faenaron 10,24 millones de cabezas, 1,16 millones menos que en 2025 (-10,2%).

Las hembras representaron el 43,6% de la faena de octubre. Para la cámara, ese dato es consistente con el inicio de una fase de retención de vientres, es decir, la decisión de guardar vacas y vaquillonas para recomponer el rodeo. Al mismo tiempo, el peso promedio de los animales faenados fue de 241 kilos en diez meses, con una suba de 4,1%, lo que amortiguó parcialmente la caída de la producción.

Exportaciones y precios

En septiembre se exportaron 60.796 toneladas peso producto, el mejor septiembre desde 2005 y el quinto mes más alto de la serie, según CICCRA. China compró 37.736 toneladas, equivalentes al 62,1% del total y su nivel más alto de 2026. Estados Unidos adquirió 5.330 toneladas, la mitad que en agosto, pero 33,8% más que un año antes, dentro del cupo de 100.000 toneladas habilitado por ese país.

Los precios internacionales también acompañaron ese desempeño. Entre enero y septiembre, la tonelada exportada se pagó en promedio U$S 7.834, un 28,2% más que en 2025. La facturación de esos nueve meses llegó a U$S 3.655,1 millones, con un incremento de 37,9% y una mejora de U$S 1.004,4 millones. En el mercado interno, el índice de precios al consumidor del Gran Buenos Aires del INDEC registró para los cortes vacunos una suba de 44,5% en los últimos doce meses hasta octubre, por encima de la inflación general de 33%.

Dentro de los alimentos y bebidas, la carne y derivados aumentaron 38,9%, mientras que el pollo entero subió 28,6%. CICCRA atribuyó esa diferencia a la menor oferta de hacienda para faena. La evolución del stock ganadero y el ritmo de las exportaciones aparecen así como las variables a seguir para el abastecimiento interno y la formación de precios en los próximos meses.