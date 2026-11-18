El consumo de carne vacuna por persona cayó 11,2% en octubre y se ubicó en niveles cercanos a 6 kilos menos que en 2025, de acuerdo con lo informado por la Cámara de la Industria y el Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina (CICCRA). El informe señaló que la retracción del consumo se profundizó en el décimo mes del año y que el comportamiento del mercado quedó atravesado por la evolución de los precios. La entidad vinculó esa dinámica con la menor oferta de hacienda para faena.

El reporte indicó que el consumo aparente de carne vacuna en los primeros diez meses del año se ubicó en 1,698 millones de toneladas, lo que implica una caída de 221,1 mil toneladas frente al mismo período de 2025. Esa variación muestra una contracción del mercado interno en comparación con el año previo. Para el sector, el dato es relevante porque mide la demanda doméstica en un contexto de precios en alza.

Consumo per cápita El promedio móvil de los últimos doce meses ubicó el consumo per cápita anual en 44,5 kilos. Según CICCRA, ese nivel representa una baja del 11,2% respecto del promedio de octubre del año pasado y equivale a una pérdida de 5,6 kilos por habitante al año. La lectura del indicador confirma que la caída no se limita a un mes aislado, sino que se sostiene en el tiempo.

Precios minoristas La entidad informó que, pese a una baja mensual de 0,1% en promedio, el rubro de carnes y derivados acumuló una suba interanual del 38,9%, por encima del 33,0% del índice de precios al consumidor general. CICCRA sostuvo que “el alza fue producto de la menor oferta de hacienda para faena”, aunque señaló que la variación interanual se redujo 3,6 puntos porcentuales respecto de septiembre. En los cortes vacunos, el aumento fue todavía mayor y llegó al 44,5% interanual en octubre.

Dentro de los cortes relevados, la carne picada común encabezó las subas con 47,2%, seguida por el cuadril con 45,0%, el asado con 44,0%, la nalga con 43,7% y la paleta con 42,8%. La caja de hamburguesas congeladas registró un aumento interanual de 52,3%. En paralelo, el precio del pollo avanzó 28,6% anual, por lo que la carne vacuna se encareció 12,4% en relación con esa alternativa en los últimos doce meses.

Exportaciones Mientras el consumo interno retrocede, las exportaciones mostraron una dinámica opuesta y crecieron 6,9% en volumen durante los primeros diez meses del año, según CICCRA. La entidad atribuyó esa mejora al incremento de las ventas a Estados Unidos, en el marco de la ampliación del cupo con acceso preferencial concedido por el gobierno de ese país a la Argentina a fines de 2025. Ese comportamiento externo aparece como una variable central para el sector cárnico en la etapa siguiente.