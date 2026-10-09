El Banco Central de la República Argentina (BCRA) rechazó el informe de la Auditoría General de la Nación (AGN) que le atribuyó una pérdida de u$s1.023 millones en 2025 por operaciones financieras respaldadas con oro de las reservas. En un comunicado, la entidad sostuvo que su posición en oro cerró el ejercicio con un resultado neto positivo de u$s2.505 millones. También afirmó que las operaciones observadas integran una política de cobertura aplicada sobre el 100% de sus tenencias en ese activo.

La posición del BCRA

Según el texto oficial, el desempeño de 2025 respondió al efecto combinado de la evolución del precio del metal y de los instrumentos de cobertura financiera utilizados por el organismo. El BCRA señaló que esos derivados funcionan como un seguro frente a una caída del valor del oro y que, por esa lógica, pueden registrar pérdidas en años en que el activo subyacente sube. En ese marco, sostuvo que la evaluación debe hacerse sobre el resultado conjunto de ambas partes de la operación.

La entidad agregó que esta práctica se aplica desde 2007 y que entre 2007 y 2011 los pagos realizados por coberturas similares representaron, en relación con el valor de mercado del oro en cartera, casi el doble de los efectuados en 2025. También indicó que ni la AGN ni los auditores externos del BCRA formularon observaciones sobre esa estrategia durante ese período. A partir de ese antecedente, el Central afirmó que las operaciones se ajustan a los estándares de auditoría y control aplicables.

El informe auditado

La AGN, presidida por Juan Manuel Olmos, había informado que el BCRA perdió u$s1.023 millones en 2025 por operaciones financieras que usaron oro de las reservas como respaldo. Según el organismo, la auditoría de los estados contables al 31 de diciembre de 2025 concluyó que los balances son razonables en sus aspectos técnicos y en lo relativo a la situación patrimonial del Banco Central. Sin embargo, incluyó un apartado específico sobre el resultado de las operaciones vinculadas al oro y señaló que nunca antes se había registrado una pérdida de esa magnitud ni el uso de reservas físicas de oro para transacciones de riesgo.

Olmos explicó que el esquema se habría iniciado durante la actual gestión del BCRA, encabezada por Santiago Bausili, con contratos de derivados liquidables en dólares presentados como cobertura. Los derivados son instrumentos financieros cuyo valor depende de un activo subyacente; en este caso, el oro físico que integra las reservas. De acuerdo con la AGN, la pérdida total fue de $1,5 billones, compuesta por u$s960 millones de resultado negativo y u$s62,8 millones en primas de opciones. El organismo también aclaró que al cierre del ejercicio 2025 ya no existían posiciones abiertas por ese concepto.

Cruce institucional

En su respuesta, el BCRA cuestionó a la conducción de la AGN y la acusó de buscar “desprestigiar” políticamente a la entidad monetaria. También objetó que el organismo de control describiera las operaciones como coberturas y, al mismo tiempo, como especulativas en su síntesis. Según el Central, esa formulación desconoce la naturaleza de la operatoria y desatiende que la aprobación de los estados contables de 2025 incluyó un resultado récord y el mayor incremento patrimonial de los últimos 20 años.

El cruce deja abierta la discusión sobre el criterio de valuación de las coberturas y sobre el alcance del control externo sobre las reservas. Con la auditoría ya presentada y la respuesta formal del BCRA, el eje pasa ahora por la interpretación técnica de esas operaciones y por la documentación que ambas instituciones sostienen sobre el uso del oro en 2025.