El BCRA recordó que los bancos deben cambiar billetes rotos a cualquier persona. La negativa puede derivar en sanciones previstas por la Ley de Entidades Financieras.

El Banco Central (BCRA) aclaró que las entidades bancarias deben canjear billetes deteriorados a cualquier persona, sin exigir que sea cliente de esa sucursal. La precisión surgió tras el reclamo de un usuario que denunció en la red social X que una entidad se negó a recibirle billetes rotos.

Según el caso difundido, el hombre se presentó con billetes que conservaban más del 60% de su superficie y recibió una negativa por no ser cliente y por el estado del dinero. Ante esa consulta, la cuenta oficial de atención del BCRA respondió con la normativa vigente sobre circulación monetaria.

Obligación de los bancos

El punto 3.2.1 de la Sección 3 de la normativa sobre Circulación Monetaria establece que los bancos deben ofrecer el canje de billetes deteriorados o rotos a cualquier persona, dentro del horario habitual de atención y sin discriminación. El organismo indicó además que los billetes recibidos deben acondicionarse y luego depositarse en el propio BCRA.

Cuando existen dudas sobre el valor o la cantidad de billetes muy dañados, las entidades pueden remitirlos al BCRA para un análisis técnico previo. En ese trámite deben acompañar una nota formal con fecha, numeración y denominación de los billetes, de acuerdo con lo informado por el organismo.

Posibles sanciones

El incumplimiento de esta obligación puede derivar en sanciones previstas en el artículo 41 de la Ley de Entidades Financieras. La norma contempla desde apercibimientos y multas de hasta 200 millones de pesos hasta inhabilitaciones para manejar cuentas o ejercer cargos directivos, e incluso la revocación de la autorización para funcionar.

Para un vecino de San Juan que reciba una negativa similar, el BCRA dispone formularios web de reclamo en su sitio oficial. Ese canal queda como la vía administrativa para plantear el caso y dejar asentada la eventual infracción de la entidad financiera.