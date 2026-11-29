Un informe de la UBA mostró que la insuficiencia de ingresos alcanza también al empleo registrado. La minería exhibe la menor proporción de trabajadores por debajo de la canasta.

El 72% de los trabajadores argentinos percibe por mes menos de lo que cuesta la Canasta Básica Total (CBT), el umbral que marca el ingreso mínimo para que una familia tipo no sea pobre. El dato surge de un informe del Instituto Gino Germani de la Universidad de Buenos Aires (UBA), elaborado por Eduardo Chávez Molina, Mariana Sosa y José Rodríguez de la Fuente.

El estudio se basó en datos del INDEC correspondientes al segundo trimestre de 2026. Para ese período, una familia integrada por dos adultos y dos chicos necesitaba unos $1.500.000 mensuales para no caer en la pobreza. El relevamiento apunta a una brecha entre salarios y costo de vida que también alcanza al empleo formal.

Asalariados registrados

Según el informe, el 59% de los asalariados registrados tampoco llega a cubrir la CBT con su sueldo. Entre los trabajadores informales, la proporción sube al 89%, mientras que en los cuentapropistas de baja calificación alcanza al 85%. El trabajo aclara que esto no equivale a decir que ese porcentaje de ocupados sea pobre, porque la medición de pobreza considera los ingresos del hogar y no sólo un salario individual.

Las diferencias por actividad son marcadas. El servicio doméstico aparece con el peor registro: el 98% de quienes trabajan en casas de familia no cubre la canasta básica con su ingreso. Le siguen gastronomía y hotelería, y la construcción, ambas con 86%. El comercio, uno de los sectores que más empleo genera, registra un 80% de trabajadores por debajo de ese umbral.

Brecha sectorial

En el otro extremo, la minería muestra el menor porcentaje de trabajadores con ingresos insuficientes: apenas el 8% queda por debajo de la CBT. El informe agrega que, para San Juan, ese dato tiene impacto directo porque la mediana de ingresos de un trabajador minero ronda los $3.500.000 mensuales, mientras que en comercio y construcción cae a unos $800.000. Sin embargo, el propio relevamiento señala que la minería, junto con el agro, la energía y las finanzas, emplea a menos personas que comercio, industria, construcción y gastronomía, actividades que en conjunto concentran al 43,5% de los ocupados del país.

Deterioro del empleo formal

El informe también advierte sobre el deterioro del empleo asalariado formal. Entre el tercer trimestre de 2023 y el segundo de 2026 se crearon 163.731 puestos de trabajo en total, pero al mismo tiempo se perdieron 498.645 empleos asalariados formales. Los investigadores estiman que el 76% de los puestos nuevos desde 2023 corresponde a trabajos precarios, en su mayoría cuentapropistas de baja calificación.

En esa comparación, Cuyo fue la segunda región del país con peor caída del empleo registrado, detrás de la Patagonia. La proporción de asalariados formales bajó del 40,6% al 36,1% en el período analizado. A nivel nacional, el empleo asalariado formal representa hoy el 44% de los ocupados, el nivel más bajo desde que existe esta medición, en 2016.

Impacto social

El seguimiento entre el segundo trimestre de 2025 y el mismo período de 2026 estimó que 3,1 millones de personas cayeron en la pobreza en los aglomerados urbanos relevados, mientras 2,3 millones lograron salir. El saldo neto fue de 867.000 nuevos pobres, y los problemas de empleo explicaron el 80,1% de esos casos. El informe suma además que la participación laboral de los adultos mayores creció: en el segundo trimestre de 2026, el 17,5% de las personas de 65 años o más seguía trabajando, el nivel más alto de la última década.