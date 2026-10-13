Más de medio millón de argentinos generó ingresos como conductores de DiDi en el último año. La empresa atribuye el avance a la flexibilidad horaria y reporta un 15% de mujeres registradas.

El trabajo en aplicaciones de transporte sigue expandiéndose en Argentina y, según datos difundidos por DiDi, más de medio millón de personas generó ingresos a través de la plataforma durante el último año, con un crecimiento interanual del 25%. La compañía sostuvo además que cada dos minutos una persona realiza su primer viaje como conductor. En ese marco, la empresa ubicó a la flexibilidad horaria como uno de los principales factores de adhesión a este tipo de actividad.

De acuerdo con los relevamientos de la firma, más del 70% de los conductores valora la posibilidad de elegir cuándo y cuánto trabajar, ya sea por algunas horas, durante los fines de semana o de manera ocasional para cubrir gastos puntuales. Ese comportamiento se inscribe en un mercado laboral con mayores niveles de informalidad y con alternativas de ingreso que combinan ocupación principal y tareas complementarias. La compañía no difundió datos sobre ingresos netos, costos operativos ni cantidad total de viajes por conductor.

Mayores de 60 años

Uno de los datos destacados por DiDi es el nivel de actividad de los conductores mayores de 60 años. Según la empresa, ese grupo realiza en promedio 2,5 veces más viajes que el conjunto de los choferes de la plataforma. La compañía no informó qué proporción del padrón total representa esa franja etaria ni cuántas horas trabaja. Entre los conductores más jóvenes, el 10% tiene menos de 25 años y, en el otro extremo, el 27% de los registrados supera los 45 años.

Participación femenina

La participación de mujeres también mostró un avance, de acuerdo con la información empresarial. DiDi señaló que, desde la puesta en marcha de la Academia de Mujeres Conductoras en 2022, la cantidad de registradas se triplicó. Durante 2025, ese segmento creció 121% y actualmente representa el 15% de los conductores de la plataforma. Además, cerca del 70% de las conductoras sería el principal sostén económico de sus familias, según cifras de la compañía. En abril de 2026, la empresa lanzó DiDi Mujer, una función que permite recibir solicitudes de viaje exclusivamente de pasajeras mujeres.

Ingresos y proyección

La compañía también afirmó que los conductores pueden obtener ganancias equivalentes, en promedio, a seis salarios mínimos. Tomando como referencia un salario mínimo, vital y móvil de $376.000, esa cifra equivaldría a unos $2,2 millones. Se trata, sin embargo, de un cálculo derivado de la referencia salarial citada y de los datos difundidos por la empresa, no de un ingreso garantizado para todos los conductores. El crecimiento de la actividad, la diversidad de edades y la mayor participación femenina muestran el peso que ganaron estas plataformas como fuente principal o complementaria de ingresos. El dato que queda abierto para seguir es cuánto de esa expansión se traduce en empleo estable y en ingresos sostenidos en el tiempo.