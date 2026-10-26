Ricardo Coca analizó la reacción de los mercados tras la victoria de Lula da Silva en Brasil. Señaló el impacto posible sobre las ventas sanjuaninas de mosto y uva.

El economista Ricardo Coca analizó la reacción inicial de los mercados tras el triunfo electoral de Lula da Silva en Brasil y la posterior normalización. Según explicó, los primeros movimientos de nerviosismo fueron cediendo a medida que se despejaron dudas sobre el rumbo económico del nuevo gobierno.

Coca sostuvo que Lula da Silva mantiene “una relación pragmática” con las principales potencias y con el bloque de los BRICS, la alianza económica que integran Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, entre otros países. Esa orientación, señaló, apunta a no cerrar canales comerciales mientras el país ordena su economía interna. En ese marco, el economista ubicó el resultado electoral como un dato relevante para la proyección de los vínculos comerciales regionales.

Impacto en San Juan El efecto alcanza de manera directa a San Juan, porque Brasil es uno de los principales destinos de las exportaciones de mosto y uva de la provincia. Coca indicó que la relación comercial entre Argentina y Brasil resulta clave para sostener ese flujo, más allá de los cambios de gobierno en cada país. En consecuencia, la evolución de esa demanda externa incide sobre la actividad de los exportadores sanjuaninos del sector vitivinícola.

Escenario regional El economista también se refirió a las tensiones geopolíticas actuales y a la postura del gobierno de Javier Milei frente al nuevo escenario regional. Remarcó que la forma en que se administre esa relación bilateral puede influir directamente en los exportadores sanjuaninos en los próximos meses. Por eso, la variable a seguir es la continuidad del vínculo comercial entre ambos países y su efecto sobre los embarques de mosto y uva.