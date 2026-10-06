Pro Tejer informó una caída de la producción, del uso de capacidad instalada y de la inversión en la cadena textil e indumentaria.

La cadena de valor textil e indumentaria acumula un deterioro de más de dos años y medio en su nivel de actividad, con una caída de la producción del 33,8% en tres años, el cierre del 17% de las empresas y la pérdida del 23,4% del empleo registrado, según datos difundidos por la Fundación Pro Tejer.

La entidad atribuyó ese cuadro a la caída del poder adquisitivo, al deterioro laboral y a la apertura comercial. En su comunicado, sostuvo que las consecuencias sobre el entramado productivo nacional son “críticas” y “difíciles de revertir”, en un contexto en el que las importaciones ganaron participación en el mercado interno.

Importaciones y producción

Pro Tejer señaló que, mientras “históricamente” el mercado interno se abastecía en partes iguales con producción nacional e importaciones, en la actualidad las importaciones explican cerca del 70% del mercado. La producción textil registró en julio una baja del 13% interanual y del 33,8% frente al mismo mes de 2023. En el acumulado de los primeros siete meses, la actividad cayó 22,6% respecto del mismo período de 2025 y 33,9% en relación con enero-julio de 2024.

La entidad indicó además que todos los eslabones de la cadena se contrajeron en julio, con excepción de hilados de algodón, que subieron 7,3%. La baja más pronunciada se observó en tejidos y acabado de telas, con una retracción del 27,8% interanual. En prendas de vestir, cuero y calzado, la caída fue del 15,9% en julio y del 24,9% frente a julio de 2023.

Capacidad ociosa e inversión

La utilización de la capacidad instalada del sector textil se ubicó en el 45,3%, de acuerdo con Pro Tejer, lo que implica que más de 6 de cada 10 máquinas permanecen paradas. En el acumulado enero-julio, ese indicador fue del 40%, el nivel más bajo para ese período en toda la serie histórica, con excepción de 2020 por la pandemia, añadió la entidad.

En materia de inversión, la organización comparó el ciclo de modernización entre 2021 y 2024, cuando se registraron inversiones en bienes de capital por USD 782 millones, con el período iniciado en 2025, en el que la importación de bienes de capital cayó 39% respecto de 2023. Para enero-agosto de 2026, informó solo USD 41 millones invertidos y advirtió que, de mantenerse esa tendencia, el año cerraría con USD 62 millones.

Empleo y cierre de empresas

Entre diciembre de 2023 y junio de 2026, el empleo registrado en el sector cayó 23,4%, según Pro Tejer. La entidad precisó que de los 86.711 puestos de trabajo perdidos en la industria manufacturera en ese período, 28.322 correspondieron al complejo textil, indumentaria y calzado, equivalente al 33% de toda la destrucción de empleo industrial relevada.

En el mismo lapso, la cadena textil, indumentaria, cuero y calzado perdió 1.042 empresas, una baja del 17% que representó el 24% del total de cierres industriales. Pro Tejer concluyó que, desde diciembre de 2023, cerró más de una empresa del sector por día. El dato queda ahora como referencia para seguir la evolución del empleo, la inversión y las importaciones en los próximos informes sectoriales.