El exministro de Economía Domingo Cavallo volvió a cuestionar el programa económico de Javier Milei y sostuvo que, si no se introducen cambios en materia monetaria, cambiaria y financiera, el esquema podría perder consistencia antes de las elecciones de 2027. En una exposición realizada en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA), afirmó: "Hoy no tenemos una moneda confiable porque seguimos teniendo controles de cambios". Su planteo se centró en la eliminación total del cepo cambiario y en una mayor acumulación de reservas por parte del Banco Central (BCRA).

La intervención se produjo en el seminario "La Convertibilidad y los planes de estabilización", organizado en la UBA con la participación del docente Federico Poli. Allí, Cavallo sostuvo que el BCRA debería concentrarse en comprar divisas y fortalecer reservas, en lugar de restringir esas operaciones por temor a la emisión de pesos. Según su razonamiento, los dólares que ingresen al organismo monetario podrían devolver liquidez a la economía y ampliar el crédito local y externo, siempre que se recomponga la demanda de pesos.

Cepo y tipo de cambio El exministro aclaró que su objeción no pasa, en primer término, por una devaluación, sino por la continuidad de los controles cambiarios. Consideró que la cotización vigente del dólar no expresa un tipo de cambio de equilibrio y propuso que exportadores, importadores y otros actores puedan operar libremente con divisas. "Más que decir si hay que devaluar o no hay que devaluar, en este momento lo que tendrían que hacer es remover totalmente el cepo cambiario", afirmó. También planteó que el BCRA no intervenga en el funcionamiento cotidiano del mercado de cambios, aunque sí participe activamente en la compra de dólares.

Riesgos financieros Cavallo advirtió además sobre los riesgos de expandir los préstamos en moneda extranjera a empresas que no generan ingresos en dólares. En su criterio, esa modalidad puede dejar a las compañías expuestas a obligaciones difíciles de afrontar si no existen reservas suficientes. "Los argendólares constituyen un peligro si no hay reservas en dólares, tanto de los bancos como del Gobierno", alertó. A la vez, vinculó la velocidad de la desinflación con la necesidad de revisar los mecanismos de actualización incluidos en contratos y compromisos financieros de mediano plazo.

El economista explicó que bajar la inflación por debajo del 1% mensual exige adaptar acuerdos pactados con supuestos de precios más altos. Señaló que, si una obligación a 180 o 360 días fue calculada con una inflación mensual del 2% y la desaceleración se acelera, puede producirse una transferencia de recursos de deudores a acreedores y aparecer problemas de solvencia. Como alternativa, propuso un mecanismo de ajuste para los contratos de más de 30 días que incorporan actualización por inflación.

Actividad y política Sus observaciones también alcanzaron a la actividad empresarial y al empleo formal. Sostuvo que la apertura comercial no puede avanzar sin corregir antes la presión impositiva y las regulaciones que, a su juicio, encarecen la producción argentina. En ese marco, afirmó que algunas firmas podrían desaparecer no por la eficiencia de sus competidores externos, sino por las distorsiones y cargas que enfrentan en el mercado interno. El diagnóstico se apoyó en un contexto que, según mencionó, incluye cierres de empresas y retroceso del empleo formal en la industria.

En el tramo final, Cavallo trasladó su advertencia al plano político y sostuvo que el Gobierno podría enfrentar problemas antes de los comicios de 2027 si no corrige el rumbo. "Si no toman las medidas adecuadas pronto, corren el riesgo de que antes de las elecciones se les destartale todo", afirmó durante el encuentro en la UBA. La exposición reunió a estudiantes y a referentes del ámbito empresario y económico, entre ellos Martín Rappallini, presidente de la UIA, y Horacio Liendo, uno de los artífices de la Convertibilidad. Pese a sus críticas, también respaldó el recorte del gasto público y el control de las cuentas del Estado, dos ejes centrales de la política fiscal oficial.