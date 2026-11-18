Las promociones rigen durante noviembre en cadenas de supermercados y estaciones de servicio. También incluyen beneficios para jubilados que cobran sus haberes en la entidad.

Durante noviembre, el Banco Nación aplica una serie de reintegros y descuentos para sus clientes en supermercados, mayoristas y estaciones de servicio. Los beneficios alcanzan hasta el 25%, aunque cada comercio fija sus propios topes, montos mínimos de compra y medios de pago habilitados. La vigencia y las condiciones varían según el rubro y la cadena adherida.

Entre las opciones informadas figuran descuentos en Coto, ChangoMás, Día, Vea y Disco, además de reintegros en combustibles en distintas estaciones de servicio. También se mantiene un beneficio adicional para jubilados y pensionados que cobran sus haberes en la entidad, sujeto a condiciones específicas de acceso. La operatoria se canaliza, en varios casos, mediante la aplicación BNA+ y MODO.

Supermercados y mayoristas

Las promociones cambian según el día de compra. Los lunes, ChangoMás ofrece un 20% de descuento, con un límite de reintegro de $25.000 por mes y una compra mínima de $75.000. El beneficio rige para operaciones presenciales y online, con vigencia hasta el 30 de noviembre inclusive.

Los martes, Coto ofrece un 25% de descuento a través del pago con QR. En tanto, el Mayorista Nini aplica un 20% de reintegro los jueves, con un límite de devolución de $20.000 y sin un monto mínimo de compra informado. Los viernes y sábados, Día ofrece un 20% de reintegro, con una compra mínima de $35.000 y un tope mensual de $20.000 por cliente.

Combustibles y jubilados

En estaciones de servicio adheridas, los clientes del Banco Nación acceden a un 20% de reintegro los viernes, con un tope de devolución de $10.000 por cliente al mes. Esa promoción está vigente hasta el 31 de enero de 2027 y alcanza a Axion, Dapsa, Gulf e YPF. En Shell se suma un 5% adicional, con un tope de reintegro de $3.000 mensuales.

Para jubilados y pensionados de ANSES que perciben sus haberes en el banco, el beneficio extra es del 5% en supermercados adheridos, de lunes a viernes. En ese caso, el reintegro es de $5.000 por semana y tiene un tope de $20.000 por mes. Alcanza a Carrefour, Coto, ChangoMás, Jumbo, Disco, Vea, La Anónima, Josimar y Día.

Modalidad de pago

Para acceder a los reintegros que requieren MODO, los clientes deben vincular sus tarjetas del Banco Nación a la aplicación BNA+ y pagar escaneando el código QR correspondiente. Los reintegros no se acreditan en el momento: según la información difundida, suelen impactar en un plazo de 30 días hábiles en la cuenta monetaria asociada. Antes de concretar una compra, la entidad recomienda revisar las bases y condiciones de cada comercio, ya que en algunos casos no se admite el pago con saldo en cuenta sino exclusivamente con BNA+ MODO.