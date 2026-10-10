Transportistas reclaman por el costo del cruce a Chile y exigen obras en la Ruta 7. FADEEAC informó subas del 50% en peajes y del 30,3% en el año.

Los dueños de camiones de San Juan que viajan hacia Chile por la Ruta 7 rechazaron el nuevo aumento del peaje en la estación Las Cuevas, en Mendoza, sobre el camino al túnel Cristo Redentor. Sostienen que la suba encarece el transporte de cargas y que no se refleja en mejoras para las rutas ni en las condiciones de trabajo de los choferes.

José Maldonado, presidente de la Unión Propietarios de Camiones de San Juan, afirmó: "Todo lo que sea aumentos nos perjudica de manera directa. Hay muchos peajes, muchos cobros de fitosanitarios y todos los gastos que se van sumando porque un camión pasa por un control en una ruta nacional o provincial". En esa línea, agregó: "En cada punto te quieren cobrar algo, y la realidad es que nadie hace nada por arreglar las rutas ni por dar un servicio digno a los camioneros".

Maldonado sostuvo que los peajes terminan funcionando como un mecanismo de recaudación para el gobierno o los municipios y que esos fondos no se destinan a reparar las rutas, que describió como deterioradas. El planteo se concentra en la falta de correspondencia entre el costo que afronta el transporte y el estado de la infraestructura vial utilizada por la actividad. En el corredor cordillerano, además, el tránsito de cargas depende de condiciones climáticas y del mantenimiento de la traza.

FADEEAC (Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas) informó que, desde principios de 2026 hasta septiembre, los peajes subieron un 50% en el país, con un alza del 5% solo el mes pasado. La entidad también señaló que el costo total del transporte de cargas aumentó 2,55% en septiembre y acumula una suba de 30,3% en los primeros nueve meses del año. Según el mismo relevamiento, el tercer trimestre quedó por encima del de 2025, que había cerrado con un 26,4%.

Obras anunciadas El reclamo de los camioneros sanjuaninos se suma al de transportistas mendocinos, que vienen denunciando el mal estado de la Ruta 7 en el tramo cordillerano. La empresa Caminos del Aconcagua, a cargo del peaje, anunció un plan de obras en el Corredor Cuyo desde el miércoles 7 de octubre, con repavimentación, bacheo y nueva señalización. La concesionaria advirtió, además, que la puesta a punto demandará cinco años, por lo que el impacto sobre los costos y la circulación seguirá siendo un factor a monitorear.