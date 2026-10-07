La Secretaría de Trabajo homologó una paritaria con suba acumulativa del 9,9% hasta febrero de 2027. También prevé bono anual, adicionales y cambios por rama.

Los trabajadores camioneros comenzaron a cobrar en octubre de 2026 los salarios correspondientes al período trabajado durante septiembre, con el primer aumento previsto en el acuerdo paritario homologado por la Secretaría de Trabajo.

El entendimiento establece una recomposición salarial acumulativa del 9,9% en seis tramos, con vigencia hasta febrero de 2027. Además, contempla una suma fija extraordinaria y un bono anual de $1.200.000.

Por la modalidad habitual de liquidación, el salario correspondiente a septiembre se cobra durante los primeros días de octubre. En ese marco, el incremento del 1,8% que impactó en los haberes de septiembre ya se refleja en los recibos que los trabajadores reciben este mes.

Valores por categoría

Los nuevos valores básicos para los conductores, según su categoría, son los siguientes: conductor de primera categoría, $1.095.276,83 de básico, más $18.000 correspondientes a la asignación fija no remunerativa; conductor de segunda categoría, $1.075.758,58 de básico, más $18.000 de la suma extraordinaria; y conductor de tercera categoría, $1.056.220,57 de básico, más $18.000 de la asignación. Estos montos corresponden al salario básico de referencia y no incluyen adicionales como antigüedad, viáticos, pernoctada o kilometraje, que pueden modificar el ingreso final de cada trabajador.

Próximos tramos

El acuerdo también establece nuevos incrementos para los meses siguientes. En octubre se aplicará una suba del 1,7%, que se verá reflejada en los salarios que los trabajadores cobren a comienzos de noviembre. De esta manera, el básico del conductor de primera categoría pasará a $1.113.896,53. Para noviembre está previsto otro aumento del 1,7%, que llevará ese básico a aproximadamente $1.132.833. En diciembre se aplicará un nuevo incremento del 1,6%, con el que llegará a unos $1.150.958.

Extensión hasta febrero

El cronograma acordado entre el sindicato y las cámaras empresarias contempla un incremento del 1,6% en enero de 2027 y otro del 1,5% en febrero de 2027. Con la aplicación de todos los tramos, el básico correspondiente al conductor de primera categoría llegará en febrero a $1.186.909. El acuerdo también contempla un bono anual extraordinario de $1.200.000, que se pagará en cuatro cuotas de $300.000 cada una a partir de enero de 2027.

Adicionales por rama

La homologación incorporó modificaciones para determinadas ramas de la actividad. En Caudales, se estableció un adicional del 20% sobre los conceptos de viáticos y comida, aplicado en dos tramos del 10%, además de un premio por presentismo. Para los trabajadores de Residuos Patológicos e Industriales Especiales, se fijó un adicional del 8% sobre el sueldo básico para los peones que desempeñen tareas como acompañantes de chofer. Además, aumentó la contribución extraordinaria que realizan las empresas a la obra social del sindicato, que pasó de $25.000 a $29.000 mensuales por trabajador.