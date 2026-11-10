Este martes, Bunge y GDM anunciaron la creación de Enerseed, una joint venture orientada al desarrollo de oleaginosas de alta calidad para biocombustibles. El anuncio se realizó de manera simultánea desde St. Louis, en Misuri, sede corporativa de Bunge, y desde Buenos Aires, base de la semillera argentina. La nueva compañía buscará acelerar el desarrollo y la comercialización de cultivos oleaginosos no tradicionales de próxima generación para el mercado de combustibles renovables con bajas emisiones de carbono.

Reparto de capacidades

Según el comunicado, GDM aportará genética vegetal, mejoramiento, investigación y desarrollo, características genéticas y edición génica. Bunge, en tanto, contribuirá con su escala global, su capacidad de procesamiento y su acceso a los mercados. El esquema apunta a una cadena integrada que va desde el desarrollo de la semilla hasta el suministro de materia prima sostenible para clientes de biocombustibles de todo el mundo. La empresa indicó que los primeros proyectos comenzarán en mercados puntuales y luego podrían extenderse a otros, en función de la evolución de los cultivos y de las oportunidades comerciales.

Qué cultivos incluye

Desde la compañía señalaron que Enerseed trabajará con cualquier cultivo apto para producir combustibles sostenibles y que no compita con alimentos y forrajes. Entre las especies mencionadas figuran camelina, cártamo y ricino. En el agro argentino, el término también abarca a oleaginosas como colza, camelina, carinata y cártamo. Son especies de las que se extrae aceite y que, una vez procesado, puede convertirse en biocombustibles de segunda generación, como el aceite vegetal hidrotratado que reemplaza al diésel o el combustible sostenible de aviación.

Parte del interés está en que varias de estas especies se siembran en invierno, en lotes que de otro modo quedarían en barbecho entre la cosecha de un cultivo de verano y la siembra del siguiente. De ese modo no compiten por superficie con la soja o el maíz, ni con los aceites destinados a alimentación humana. La nueva empresa enumera además beneficios ambientales como mejor salud del suelo, menor erosión, fijación de nitrógeno y menores requerimientos de agua. Para el productor, el esquema suma una opción de cultivo, permite diversificar, genera ingresos en períodos de barbecho y abre nuevas cadenas de valor con primas asociadas a materias primas de menor intensidad de carbono.

Antecedentes en la Argentina

El negocio ya tiene recorrido local. En abril, Bunge informó que su programa de agricultura regenerativa había alcanzado 90.000 hectáreas sembradas con colza, cártamo y camelina, en más de 1.000 lotes distribuidos en ocho provincias. Según la empresa, el aceite cosechado entre diciembre y enero ya había llegado a Europa para producir biocombustibles de segunda generación. En ese marco, la nueva sociedad profundiza una línea de negocios que vincula genética, producción primaria, procesamiento industrial y demanda energética internacional.

Quiénes son los socios

Bunge cotiza en la Bolsa de Nueva York, tiene domicilio social en Ginebra y sede corporativa en St. Louis. Opera en más de 50 países y, con más de 200 años de trayectoria, es uno de los principales jugadores mundiales en originación, almacenamiento y distribución de granos, además de procesamiento y refinación de oleaginosas. GDM nació en Chacabuco, provincia de Buenos Aires, en 1982, bajo el nombre de Asociados Don Mario. Hoy opera en más de 20 países y reúne unos 3.400 colaboradores; según su CEO, su genética está presente en el 45% de la soja que se planta en el mundo, y en Brasil alcanza el 79% de las semillas de soja que se comercializan.

Expansión y contexto industrial

Ignacio Bartolomé, CEO de GDM, sostuvo que la empresa conjunta les permite extender su experiencia a nuevos cultivos y mercados vinculados con la transición hacia una energía más sostenible, y que la plataforma de investigación servirá para acelerar la innovación en materias primas de bajas emisiones. Julio Garros, director de Operaciones de Bunge, afirmó que la sociedad es un paso más en el trabajo de la compañía para contribuir a la “descarbonización de las cadenas de suministro globales”. Agregó que las fortalezas complementarias de ambas empresas pueden generar valor para productores y clientes de las industrias de nutrición animal, alimentos y combustibles. El anuncio se produjo poco más de dos semanas después de que Bunge comunicara el cierre de su planta de fertilizantes en Campana, en el norte bonaerense, donde producía amoníaco y tiosulfato de amonio, con la pérdida de 137 empleos directos.