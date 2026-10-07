La provincia coordinó su presencia en la feria B2B de vinos y licores con apoyo del CFI. El mercado brasileño sigue siendo un destino clave para las exportaciones vitivinícolas.

El Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación, junto al Consejo Federal de Inversiones (CFI), coordinó la presencia de bodegas sanjuaninas en ProWine São Paulo 2026, una feria profesional que reúne a operadores del comercio internacional de vinos en Brasil. En el stand de San Juan participaron Aguma, Bodegas Búbica, Bodega 35,5, Bodegas Putruele, Bodegas Pie de Palo SA, Fraccionadora San Juan y otras casas vinícolas. La participación se inscribe en la estrategia provincial de sostener presencia comercial en uno de los principales destinos del sector.

La organización informó que la feria convoca a más de 20.000 operadores del comercio internacional de vinos en una de las ciudades más pobladas del continente. Según los datos difundidos en la nota, San Juan mantuvo su inserción en el mercado brasileño, que en 2025 demandó unos US$ 65 millones FOB en ventas externas totales, de los cuales US$ 41 millones correspondieron a pasa de uva, vinos fraccionados y a granel, y uva en fresco. FOB significa “libre a bordo” y refiere al valor de exportación sin incluir flete ni seguro internacional.

Alcance comercial

Desde su primera edición en 2019, ProWine São Paulo se presenta como un ámbito orientado exclusivamente al negocio entre empresas, con tres jornadas para generar contactos, lanzar productos y cerrar operaciones. Según la información difundida sobre la edición anterior, más de 20.000 visitantes cerraron tratos con más de 1.500 marcas de 36 países. La misma comunicación indicó que esa edición registró un crecimiento superior al 33% en la audiencia y del 7% en el número de productores.

También se consignó que, durante tres días, el evento generó aproximadamente US$ 50 millones en negocios directos y US$ 100 millones en tres meses. Esos datos fueron atribuidos a la feria y describen la escala comercial que explica el interés de las bodegas sanjuaninas por sostener presencia en ese mercado. Para San Juan, el dato relevante es la posibilidad de ampliar colocaciones en un destino que ya absorbe parte de su oferta exportable.

Agenda institucional

La Dirección de Comercio Exterior del Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación coordinó la participación de las bodegas y la visita de importadores brasileños al stand provincial. Además, se realizó una reunión con Raquel de Almeida Salgado, presidente ejecutivo de la Asociación Brasilera de Exportadores e Importadores de Alimentos y Bebidas (BFBA). Ese tipo de encuentros apunta a facilitar vínculos comerciales y a sostener el acceso de los productos sanjuaninos al canal de importación brasileño.

La continuidad de esa agenda dependerá de la capacidad de convertir los contactos de feria en operaciones concretas, en un contexto en el que Brasil sigue figurando entre los mercados de referencia para el complejo vitivinícola provincial. La próxima instancia queda atada a la evolución de esas negociaciones y a la agenda de promoción exterior que mantengan la provincia y el CFI.