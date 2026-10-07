Las exportaciones argentinas a Brasil sumaron u$s1.305 millones en septiembre y marcaron siete meses consecutivos de crecimiento, mientras las importaciones desde ese mercado cayeron 25,2% interanual, hasta u$s1.257 millones. La combinación de ambos movimientos redujo el déficit comercial mensual a u$s51 millones, frente a los u$s578 millones registrados en septiembre de 2025. El dato importa porque el intercambio con el principal socio regional condiciona la industria automotriz, la energía y el saldo externo argentino.

Los números surgen de dos informes elaborados de manera independiente por ABECEB y por la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC). La CAC calculó que las exportaciones crecieron 5,7% interanual, mientras ABECEB estimó un avance de 5,5% y señaló que el monto de septiembre fue el mayor registro mensual de 2026. Según la CAC, el comercio bilateral totalizó u$s2.662 millones, con una baja de 12% interanual y una suba de 3,3% frente a agosto.

Menor rojo acumulado En los primeros nueve meses de 2026, la CAC calculó un déficit de u$s1.687 millones, contra u$s4.681 millones en igual período de 2025. ABECEB informó una medición muy cercana, de u$s1.686 millones frente a u$s4.696 millones un año antes. Con ambas series, el resultado es el mismo: Argentina redujo alrededor de dos tercios el desequilibrio comercial con Brasil. La mejora se explicó sobre todo por la caída de las compras argentinas, que ABECEB cuantificó en unos u$s457 millones, y por el aumento de las ventas, que sumaron cerca de u$s69 millones.

Qué sectores empujaron el cambio La CAC identificó entre los principales impulsores de las exportaciones a los vehículos para transporte de mercancías y usos especiales, el aluminio, el fuel oil y el petróleo crudo. ABECEB precisó que el complejo automotor mantuvo el liderazgo por volumen, con ventas de vehículos para transporte de mercancías y usos especiales por u$s350,6 millones, un alza de 4% interanual, y automóviles de pasajeros por u$s147,9 millones. En conjunto, las exportaciones automotrices alcanzaron u$s498,6 millones y representaron alrededor del 38% de las ventas argentinas a ese mercado.

Energía y aluminio ABECEB señaló además que el sector energético fue el que más aportó al crecimiento de septiembre. El fuel oil y otros aceites combustibles derivados del petróleo pasaron de u$s1,3 millones a u$s32,9 millones en un año, mientras el petróleo crudo subió 42,2%, hasta u$s61 millones. El aluminio llegó a u$s53 millones, con un incremento de 121,1% interanual. La consultora vinculó ese desempeño con los precios internacionales y con una reorientación de despachos argentinos tras las mayores barreras comerciales aplicadas por Estados Unidos.

Perspectiva regional La relación bilateral llega a la segunda vuelta presidencial de Brasil, prevista para el 25 de octubre, entre Flávio Bolsonaro y Luiz Inácio Lula da Silva, según el Tribunal Superior Eleitoral. ABECEB planteó que el resultado puede incidir sobre el real, la actividad, el crédito y la política comercial, con impacto sobre el Mercosur. En paralelo, el Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) había calculado que las exportaciones brasileñas hacia Argentina cayeron 19,4% en el primer semestre de 2026 y las vinculó con el ajuste de la economía argentina y con una demanda de vehículos débil durante buena parte del período. El próximo dato relevante a seguir será el efecto del balotaje sobre el tipo de cambio brasileño y sobre la demanda de bienes argentinos en ese mercado.