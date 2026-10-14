Con 1,9% en septiembre, el país se ubicó detrás de Venezuela entre 15 economías relevadas. El año acumula 23,6% y el REM proyecta 1,7% para octubre.

La Argentina registró en septiembre la segunda inflación mensual más alta entre 15 países de América Latina relevados por Infobae. Con una suba de 1,9% en el Índice de Precios al Consumidor, quedó detrás de Venezuela, que informó una variación de 8,4%. La comparación, construida a partir de mediciones oficiales de cada país, vuelve a mostrar una diferencia marcada con las economías vecinas.

El dato argentino fue, además, el segundo más bajo del año y volvió a ubicarse por debajo del 2%. Aun así, superó el 1,7% de agosto, que había sido la menor variación mensual en 14 meses. Solo Venezuela y Guatemala, con 1,18%, superaron el 1% durante septiembre, mientras las otras doce economías quedaron por debajo de ese umbral.

Comparación mensual En el resto del relevamiento, Bolivia quedó cuarta con 0,85%, seguida por Brasil con 0,82% y Uruguay con 0,54%. Más atrás se ubicaron Honduras (0,48%), El Salvador (0,45%), México (0,42%) y Chile (0,40%). Colombia registró 0,37% y República Dominicana, 0,33%.

Los menores incrementos correspondieron a Perú con 0,14%, Costa Rica con 0,11% y Paraguay con 0,10%. Según el relevamiento, la inflación argentina del mes fue 19 veces la paraguaya. El informe no incluyó a Cuba, Nicaragua, Ecuador ni Panamá, porque no estaban disponibles las mediciones de septiembre.

Acumulado anual Entre enero y septiembre, la Argentina acumuló un incremento de precios del 23,6%, también el segundo más elevado de la comparación. Venezuela encabezó ese indicador con 225,3%. Entre los países limítrofes, Bolivia registró 3,88%; Brasil, 3,95%; Chile, 4%; y Uruguay, 4,21%. En ese grupo, el resultado argentino fue entre cinco y seis veces mayor.

Registros interanuales En los últimos doce meses, la inflación argentina alcanzó el 33,4%. Venezuela volvió a encabezar el ranking con 465,6%, mientras Colombia y Honduras registraron 6,29% y 6,28%, respectivamente. Entre los vecinos, Bolivia tuvo una variación interanual del 5,7%; Uruguay, del 4,68%; Brasil, del 4,58%; y Chile, del 4,1%. Paraguay cerró con 1,7% y Costa Rica con 0,34%.

Expectativas Para octubre, el Relevamiento de Expectativas de Mercado del Banco Central proyecta una inflación de 1,7%. Los analistas consultados estiman que la variación de todo 2026 se ubicará entre 30% y 30,3%; se trata de proyecciones que deberán contrastarse con las próximas mediciones del Indec.