El beneficio se acreditará en marzo de 2027 para quienes paguen 12 cuotas de 2026 con débito automático. También habrá reintegro parcial para casos con entre seis y once pagos.

Los monotributistas que mantengan sus pagos al día durante todo 2026 podrán acceder a un reintegro de ARCA en marzo de 2027. Para cobrarlo deberán cumplir una condición específica: abonar las cuotas mediante débito directo en cuenta bancaria o débito automático con tarjeta de crédito.

El beneficio alcanzará a quienes cumplan en tiempo y forma con sus obligaciones durante los 12 meses del año. La devolución equivale al importe del impuesto integrado de una mensualidad y no incluye los aportes jubilatorios ni de obra social. En la práctica, el reintegro no depende sólo de estar al día, sino del medio de pago utilizado.

Eso implica que un contribuyente puede haber abonado todas sus cuotas antes del vencimiento y, aun así, quedar excluido si utilizó otro mecanismo. Los pagos con VEP, transferencias u otras vías electrónicas sirven para cancelar la obligación mensual, pero no reemplazan el requisito del débito automático para acceder a esta devolución.

Requisitos y alcance

Para obtener el reintegro completo será necesario haber abonado las 12 cuotas de 2026 mediante débito directo en una cuenta bancaria o débito automático en una tarjeta de crédito. ARCA evaluará luego el cumplimiento y acreditará el dinero en marzo del año siguiente. El monto no coincide con el total de una cuota, porque el monotributo incluye una parte impositiva, aportes previsionales y obra social. Por eso, el beneficio contempla sólo el impuesto integrado correspondiente a un período, y la suma exacta depende de la categoría de cada contribuyente.

Casos parciales

Existe una situación especial para quienes iniciaron su actividad durante el año o atravesaron un período irregular. Si realizaron entre seis y once pagos mensuales en tiempo y forma con alguno de los medios habilitados, podrán recibir un reintegro equivalente al 50% del beneficio. Quienes cumplan con los 12 pagos podrán recuperar el 100% de esa parte de una mensualidad, mientras que quienes abonaron entre seis y once períodos recibirán la mitad. La devolución se realizará de manera automática, sin necesidad de presentar una solicitud especial.

El dinero se acreditará en la cuenta bancaria o tarjeta utilizada para pagar mediante débito automático. Quienes todavía no tengan adherido ese mecanismo pueden gestionarlo desde el Portal Monotributo de ARCA, a través de su entidad bancaria o de las opciones disponibles para tarjeta de crédito. Para adherir el débito desde una cuenta bancaria se necesita CUIT, clave fiscal con nivel de seguridad 3 o superior, estar inscripto en el Monotributo y declarar una CBU propia en pesos.

El vencimiento general del monotributo sigue siendo el día 20 de cada mes, salvo que coincida con un fin de semana o feriado. En esos casos, el pago se traslada al primer día hábil siguiente. ARCA permite verificar pagos, deudas y saldos a favor desde la Cuenta Corriente de Monotributistas y Autónomos, una herramienta que quedará como referencia para controlar el cumplimiento antes del cierre del período fiscal de 2026.