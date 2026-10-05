Aldebaran Resources informó nuevos resultados de perforación en el proyecto Altar, en el departamento Calingasta, que volvieron a mostrar una extensa zona mineralizada dentro del sistema de cobre, oro y plata que la compañía estudia en la cordillera de San Juan.

El principal resultado corresponde a un intervalo de 1.728,9 metros con una ley equivalente de cobre (CuEq) de 0,45%, compuesto por 0,41% de cobre, 0,03 gramos de oro por tonelada y 1,34 gramos de plata por tonelada. Dentro de ese intervalo se identificó una zona de 756 metros con 0,68% de CuEq, con 0,61% de cobre, 0,03 gramos de oro y 2,12 gramos de plata por tonelada.

La expresión “cobre equivalente” (CuEq) permite convertir en un único indicador el aporte económico estimado de distintos metales presentes en una muestra. En este caso, la compañía combina cobre, oro y plata para expresar sus resultados en términos comparables de cobre, por lo que una ley de 0,45% CuEq no significa que todo el intervalo contenga esa proporción de cobre. En exploración minera, los intervalos informados corresponden a tramos atravesados por una perforación y sirven para conocer la distribución y continuidad de la mineralización en profundidad.

Campaña de definición

Los nuevos resultados forman parte de una campaña de perforación que Aldebaran desarrolla para mejorar el conocimiento de Altar. Una parte importante de esos trabajos corresponde a perforaciones de relleno o “infill drilling”, cuyo objetivo es obtener información adicional entre perforaciones existentes y convertir sectores con menor nivel de conocimiento geológico en categorías de recursos con mayor grado de confianza. La compañía ya había informado durante 2026 varios resultados extensos obtenidos mediante ese programa, entre ellos un intervalo de 1.339,3 metros con 0,45% de CuEq en mayo y otro de 936 metros con 0,66% de CuEq en abril.

La continuidad es un punto central en un depósito de gran escala como Altar, porque permite determinar cómo se distribuyen las zonas mineralizadas, cuáles presentan mejores leyes y cómo podría organizarse una eventual explotación que combine sectores a cielo abierto y subterráneos. En ese marco, los resultados de perforación se usan para alimentar una nueva estimación de recursos minerales, que incorporará la información obtenida en las campañas más recientes. Aldebaran había señalado que los trabajos realizados desde la anterior estimación permitirían sumar más de 40.000 metros de perforación al nuevo cálculo.

Ubicación y recursos

Altar se encuentra aproximadamente a 10 kilómetros de la frontera con Chile y a unos 180 kilómetros en línea recta al oeste de la ciudad de San Juan. El proyecto está ubicado entre dos grandes iniciativas cupríferas de la provincia: Los Azules, de McEwen Copper, y El Pachón, de Glencore. El yacimiento está compuesto por varios centros de tipo pórfido de cobre y oro, una clase de depósito caracterizada por grandes volúmenes de roca mineralizada con concentraciones relativamente bajas de metal distribuidas en amplias zonas.

Según la estimación de recursos minerales publicada por Aldebaran con datos hasta 2024, Altar contiene 2.400 millones de toneladas de recursos medidos e indicados, con leyes promedio de 0,42% de cobre, 0,07 gramos de oro por tonelada y 1,22 gramos de plata por tonelada. A eso se suman 1.220 millones de toneladas de recursos inferidos, con 0,37% de cobre, 0,04 gramos de oro y 1,25 gramos de plata por tonelada. La diferencia entre categorías responde al grado de conocimiento geológico disponible: los recursos medidos e indicados cuentan con mayor información que los inferidos y ofrecen una base más sólida para avanzar hacia estudios económicos y de ingeniería.

Prefactibilidad y próximos pasos

La compañía también avanza hacia un estudio de prefactibilidad (PFS, por sus siglas en inglés), una evaluación técnica y económica más detallada que una evaluación económica preliminar y que permite analizar con mayor precisión cómo podría construirse y operar un proyecto minero. En octubre de 2025, Aldebaran había presentado una evaluación económica preliminar de Altar que contemplaba una vida útil de 48 años, un procesamiento de 60.000 toneladas de material por día y un valor actual neto después de impuestos de aproximadamente US$2.000 millones, con una tasa interna de retorno del 20,5%.

El proyecto pertenece actualmente en un 80% a Aldebaran Resources y en un 20% a Sibanye-Stillwater. La compañía canadiense continúa financiando la mayor parte de los trabajos de exploración mientras busca convertir la información geológica acumulada en una base técnica suficiente para definir las características de una eventual operación. El nuevo resultado de 1.728,9 metros con 0,45% de cobre equivalente, y especialmente el tramo de 756 metros con 0,68%, se incorpora así a una campaña orientada a definir con mayor precisión el tamaño, la continuidad y la calidad del depósito.