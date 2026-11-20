La dupla perdió ante Harrison y Skupski en el cierre del Grupo Mark Woodforde. Zeballos terminó la temporada en el Top 5 del ranking de dobles por cuarta vez seguida.

Turín, Italia. Horacio Zeballos y Marcel Granollers quedaron eliminados de las ATP Finals tras perder este viernes ante Christian Harrison y Neal Skupski por 7-6 (5) y 6-4, en el Inalpi Arena. El resultado cerró la participación de la pareja hispano-argentina en el certamen que reúne a las ocho mejores duplas de la temporada.

La dupla necesitaba ganar para sostener sus opciones de avanzar a semifinales, luego de haber debutado con un triunfo frente a Simone Bolelli y Andrea Vavassori y de haber caído en su segunda presentación ante Kevin Krawietz y Tim Pütz. Harrison y Skupski resolvieron el cruce en una hora y 32 minutos y se aseguraron el segundo puesto del Grupo Mark Woodforde. Con ese desenlace, avanzaron a la ronda siguiente detrás de la pareja que terminó primera en la zona.

Un partido definido en los tramos finales El primer set no tuvo quiebres de servicio y se resolvió en el tie-break, donde Harrison y Skupski tomaron la ventaja en los puntos decisivos. En el segundo parcial, la paridad se mantuvo hasta el décimo game, cuando el quiebre de los segundos preclasificados, con el marcador 4-4, inclinó el desarrollo. Desde allí, la dupla estadounidense-británica sostuvo su saque y cerró el encuentro.

Cierre de temporada Para Zeballos y Granollers, el resultado significó el final de su paso por Turín con una victoria y dos derrotas. La pareja no pudo repetir la campaña de 2023, cuando alcanzó la final de las ATP Finals y cayó ante Rajeev Ram y Joe Salisbury. Esta fue la séptima temporada consecutiva en la que ambos disputaron el torneo de cierre del calendario, con antecedentes de tres semifinales además de aquella final.

Balance del argentino Zeballos, marplatense y primer argentino en alcanzar el número uno del ranking mundial de dobles, cerró el año como 5° del escalafón. Según el dato consignado en el torneo, terminó la temporada en el Top 5 por cuarta vez consecutiva. El resultado en Turín no alteró ese cierre de año, pero sí dejó sin continuidad su intento de volver a pelear por el título en el certamen de fin de temporada.