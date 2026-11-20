El club argentino compró cerca de 40.000 entradas para la final de la Copa Sudamericana. Atlético Mineiro adquirió unas 8.000 y se prevé una amplia mayoría xeneize en el estadio.

La final de la Copa Sudamericana entre Boca y Atlético Mineiro, prevista para este sábado en el estadio Metropolitano de Barranquilla, tendrá una mayoría de público argentino en las tribunas. Según los datos disponibles, el club de Buenos Aires ya compró cerca de 40.000 entradas, mientras que la parcialidad brasileña adquirió unas 8.000.

La diferencia en la venta de localidades marca el escenario de la definición continental. La Conmebol había dispuesto 12.000 populares para cada finalista, con un valor de 90 dólares por entrada. En ese esquema, Boca agotó rápidamente los tickets asignados al Sector Norte, mientras que Atlético Mineiro todavía no completó el cupo correspondiente al Sector Sur.

Plateas y distribución

El movimiento también se reflejó en las plateas, que tenían precios de 180 dólares para la categoría 2 y 250 dólares para la categoría 1. Según la información difundida, esas ubicaciones fueron adquiridas principalmente por público colombiano. En Barranquilla, además, hubo simpatizantes locales que manifestaron preferencia por el equipo argentino.

Con ese reparto de entradas, las estimaciones ubican entre el 70% y el 80% la ocupación de las tribunas por hinchas de Boca. Si esa proyección se confirma, el equipo argentino jugará una final con respaldo mayoritario a miles de kilómetros de La Bombonera, en un estadio que, tras su ampliación, tendrá capacidad para unos 65.000 espectadores.

Para Atlético Mineiro, el dato relevante es la menor presencia de sus seguidores en comparación con la del conjunto argentino. El desenlace deportivo se resolverá en la cancha, pero el reparto de público ya quedó definido por la demanda de entradas y por la distribución establecida por la Conmebol. La final se disputará en un escenario con capacidad ampliada y con una presencia mayoritaria de simpatizantes xeneizes.