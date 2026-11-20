El Consejo sudamericano se reunió en Barranquilla antes de la final de la Sudamericana. La FIFA definirá candidaturas antes del 18 de febrero de 2027.

Los diez países que integran la Conmebol ratificaron en Barranquilla su respaldo a Gianni Infantino para las elecciones presidenciales de la FIFA, previstas para el 18 de marzo de 2027 en Rabat, Marruecos. El Consejo de la Confederación Sudamericana de Fútbol se reunió en la ciudad colombiana en la previa de la final de la Copa Sudamericana y resolvió por unanimidad sostener el apoyo al actual titular del organismo mundial. La decisión fue presentada por la Conmebol como un reconocimiento al “liderazgo de Infantino y a las transformaciones positivas que experimentó el fútbol en los últimos años”.

Antecedentes

El respaldo sudamericano ya había sido expresado en el Congreso de la FIFA realizado en Paraguay en mayo de 2025. Esa posición se mantuvo aun después de la ofensiva que recibió el dirigente suizo por su intención de privatizar los derechos económicos del Mundial, iniciativa que luego fue retirada. En ese contexto, Infantino pidió disculpas por esa gestión, según el material difundido.

Competencia interna

La FIFA oficializó que habrá tres postulantes en la elección presidencial: además de Infantino, competirán el francés Philippe Diallo y el japonés Kohzo Tashima. La Comisión Electoral de la entidad deberá examinar las postulaciones y comunicar a las federaciones miembro cuáles serán admitidas antes del 18 de febrero de 2027. Cada una de las 211 federaciones tendrá un voto secreto y el ganador necesitará mayoría simple, es decir, al menos 106 votos.

Quiénes son los rivales

Philippe Diallo preside la Federación Francesa de Fútbol desde 2023 y cuenta con el respaldo de las 55 federaciones de la UEFA. Kohzo Tashima integra el Consejo de la FIFA desde 2015 y es presidente de honor de la Federación Japonesa, que presentó su candidatura tras reunir el aval de al menos cinco federaciones. La definición electoral volverá a poner a prueba el apoyo político que Infantino consolidó en sus dos últimas reelecciones.

Claudio Tapia, presidente de la AFA, participó del encuentro en Barranquilla. El dirigente argentino está procesado por presunta evasión fiscal y retención indebida de aportes, según el texto difundido. Infantino ocupa la presidencia de la FIFA desde 2016; en su primera elección enfrentó a cuatro rivales y ganó en segunda vuelta, mientras que fue reelegido por aclamación en 2019 y 2023. La Comisión Electoral deberá cerrar el listado de candidatos antes de febrero de 2027, paso previo a una votación en la que cada federación tendrá un sufragio.