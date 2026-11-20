Pablo Barrionuevo recorrió más de 7.000 kilómetros en una moto de 150 cilindradas para llegar a Barranquilla, Colombia, y ver la final de Boca Juniors ante Atlético Mineiro. El viaje comenzó el 5 de noviembre desde San Miguel y demandó 15 días sobre la ruta. La historia tomó otra dimensión cuando Leandro Paredes conoció el recorrido y le regaló una entrada para el partido.

El simpatizante salió con la misma moto que utiliza para trabajar como repartidor, según contó en diálogo con TyC Sports. “Vine con la herramienta de trabajo”, dijo al mostrar el vehículo con el que atravesó países, caminos y distintas condiciones climáticas. La travesía incluyó temperaturas extremas, zonas montañosas y el pasaje del frío al calor tropical.

Asistencia en el camino

Durante el trayecto, Barrionuevo recibió colaboración de distintos consulados, especialmente en Quito y Colombia, además del acompañamiento de hinchas de Boca que encontró en el recorrido. Ese respaldo fue parte de una ruta que combinó logística personal, apoyo institucional y ayuda espontánea de otros simpatizantes. El viaje se produjo en la previa de una final internacional en la que miles de hinchas xeneizes se trasladaron a Colombia.

El gesto de Paredes

La historia circuló en redes sociales y llegó al capitán de Boca, que decidió entregarle una entrada para presenciar la final en el estadio. Para Barrionuevo, el regalo completó el objetivo del viaje y le permitió cumplir el sueño por el que había salido desde San Miguel. Mientras mostraba el ticket, definió la situación como “inolvidable” y agradeció el acompañamiento recibido durante el trayecto.

Antes de ingresar al estadio, el hincha resumió su sensación con una frase breve: “Estoy feliz, ahora hay que disfrutar nomás”. En la previa del partido, Cartagena y Barranquilla registraron banderazos, bombos, banderas y cánticos de simpatizantes argentinos y colombianos. La anécdota de Barrionuevo quedó como uno de los casos más visibles de esa movilización, con un cierre concreto: la entrada que le permitió estar en la cancha para alentar a Boca.