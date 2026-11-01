La triatleta se impuso en la general femenina tras casi 10 horas de competencia. Dijo que vivió su debut con disfrute y dedicó el triunfo a su padre y su familia.

La emoción marcó la llegada del Ironman San Juan 2026: Yanina Minaglia cruzó la meta después de casi 10 horas de competencia y se quedó con la clasificación general femenina. La triatleta habló con Telesol tras completar una prueba que reúne natación, ciclismo y pedestrismo, y describió su debut como una experiencia exigente pero positiva.

Primer balance “Estoy feliz porque me sentí muy bien”, dijo al iniciar su testimonio. Minaglia reconoció que tuvo dificultades en los primeros minutos de natación, aunque logró acomodarse y sostener el rendimiento durante el resto del recorrido. También señaló que encaró la competencia con una estrategia distinta a la de otras carreras, con un enfoque más tranquilo.

“Vine con otra idea, me lo tomé más tranquila y lo disfruté mucho, mucho, mucho”, afirmó. En ese pasaje, la deportista dejó en claro que su objetivo no se limitó al resultado, sino también a atravesar la prueba con otra administración del esfuerzo. En una competencia de resistencia, esa decisión puede incidir en la distribución de cargas a lo largo de las tres disciplinas.

El tramo más exigente Minaglia indicó que el momento de mayor desgaste llegó al finalizar la segunda vuelta del circuito de ciclismo. “Creo que se me fueron bastantes kilómetros y después, entre la gente y los puestos de hidratación, se me olvidó”, contó al reconstruir ese pasaje de la carrera. También explicó que esta vez no contó con una referencia habitual: en otras pruebas, su pareja la acompaña con indicaciones sobre el rendimiento y los tiempos parciales, pero en San Juan debió manejarse sola. “En la bici siempre tengo a mi pareja que me va marcando cómo vengo, pero hoy estaba sola”, señaló.

La dedicatoria Al referirse a su victoria, la triatleta mencionó a sus seres queridos y dedicó un recuerdo especial a su padre. “A mi papá que me está viendo de arriba, y a mi familia, a mi hijo, a Loren, a Seba, y a mi mamá y a toda mi familia”, expresó. También admitió que la natación sigue siendo la disciplina que más le cuesta, aunque logró superar esa dificultad y completar el recorrido en el primer puesto de la clasificación femenina.

La consagración de Yanina Minaglia quedó así asociada a un debut resuelto con una estrategia de carrera distinta, a una definición marcada por el desgaste físico y a una dedicatoria familiar en la meta. El resultado se conoció al cierre de una prueba que demandó casi 10 horas y dejó como dato central el triunfo en la general femenina del Ironman San Juan 2026.