El equipo de la Ribera ganó en la Bombonera con un gol de Lautaro Di Lollo. River terminó con nueve por las expulsiones de Lucas Martínez Quarta y Gonzalo Montiel.

En la fecha 15 del Torneo Clausura, Boca Juniors derrotó 1-0 a River Plate en la Bombonera y recuperó la cima de la Tabla Anual con 60 puntos. El gol lo marcó Lautaro Di Lollo de cabeza, en un partido que quedó condicionado desde los primeros minutos por la expulsión de Lucas Martínez Quarta. El encuentro fue arbitrado por Nicolás Ramírez, con asistencia de Silvio Trucco desde el VAR.

La primera incidencia decisiva se produjo a los ocho minutos, cuando Ramírez expulsó a Martínez Quarta tras revisar la jugada en la cabina. Según el criterio del juez, el defensor de River cortó con infracción el avance de Miguel Merentiel, que se iba hacia el arco. En una primera instancia, el árbitro no había sancionado la falta, pero luego recibió el llamado del VAR y modificó su decisión. Esa acción alteró la estructura defensiva del visitante y obligó a reordenar el equipo desde el inicio.

El gol y el desarrollo A los 26 minutos, Di Lollo abrió el marcador tras un tiro de esquina ejecutado por Sebastián Villa desde la derecha. El defensor ganó en el área frente a Lautaro Rivero, que había ingresado por Lucas Beltrán para cubrir el espacio dejado por la expulsión, y conectó de cabeza para vencer a Santiago Beltrán. Después de esa acción, Boca manejó la posesión y generó varias aproximaciones, aunque el primer tiempo terminó 1-0.

El segundo tiempo En el complemento, Leonardo Ponzio mandó a la cancha a Lautaro Pereyra en lugar del juvenil Lucas Silva para darle más peso ofensivo al mediocampo. River adelantó sus líneas, pero no consiguió claridad en los metros finales. En ese tramo, el equipo visitante reclamó la segunda amarilla para Leandro Paredes por una infracción sobre Tomás Galván, en una jugada que pudo haber derivado en otra expulsión. Paredes había sido amonestado al final de la primera etapa tras un cruce con Marcos Acuña.

La segunda roja El otro punto de quiebre llegó cuando Gonzalo Montiel cometió una infracción sobre Lautaro Blanco que Ramírez interpretó como juego brusco y sancionó con tarjeta roja. Con esa decisión, River terminó con nueve jugadores. En los minutos finales no hubo llegadas claras a las áreas, pero Boca sostuvo la ventaja y cerró una victoria que le permitió quedar con 60 unidades en la Tabla Anual.

Con ese resultado, Boca selló su clasificación al certamen internacional y dependerá de su propio partido en la fecha siguiente para definir su posición. River, en cambio, quedó octavo con 52 puntos y con chances muy reducidas de ingresar a la Copa Libertadores por esa vía. En la próxima jornada, Boca enfrentará a Defensa y Justicia, mientras que River viajará a Mar del Plata para jugar ante Aldosivi, que ya perdió la categoría.