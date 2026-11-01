Antonelli es el nuevo campeón mundial de Fórmula 1.

El italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) finalizó tercero en el Gran Premio de México y se consagró como el campeón más joven en la historia de la Fórmula 1, con 20 años. La definición quedó sellada en una carrera que también tuvo como ganador al neerlandés Max Verstappen (Red Bull) y al británico Lewis Hamilton (Ferrari) en el segundo puesto. El resultado le permitió a Antonelli asegurar el campeonato mundial con una fecha de margen respecto de sus perseguidores directos.

Antonelli largó desde la cuarta posición y sostuvo un ritmo regular en una competencia marcada por una suspensión prolongada tras la bandera roja provocada por el abandono del finlandés Valtteri Bottas (Cadillac). El italiano necesitaba terminar noveno para liquidar el torneo, siempre que George Russell o Hamilton ganaran la prueba. Al quedar tercero, cumplió con el objetivo sin depender de otros resultados y dejó sin margen la discusión por el título.

Con este desenlace, Italia volvió a tener un campeón de Fórmula 1 por primera vez en más de 70 años, desde que Alberto Ascari lo consiguiera en 1953. Antonelli llegó a 380 puntos y le sacó 119 a su nuevo escolta Verstappen, que superó en la tabla a Russell y Hamilton tras esta victoria. Los números consolidan una diferencia que ya resultaba decisiva antes del cierre del calendario.

Colapinto sumó en México El argentino Franco Colapinto (Alpine) terminó octavo y cosechó cuatro puntos para el campeonato. Había largado undécimo, luego de quedar eliminado en la Q2 de la clasificación del sábado, y en la salida avanzó rápidamente hasta el séptimo lugar. Con el correr de las vueltas perdió ritmo y fue superado por Arvid Lindblad (Racing Bulls) y Oscar Piastri (McLaren), aunque luego recuperó posiciones por el abandono de Lindblad tras un choque con Piastri.

Colapinto llegó así a 31 puntos en el campeonato, mientras que su compañero de Alpine, el francés Pierre Gasly, finalizó décimo y sumó una unidad. La próxima fecha de la Fórmula 1 será el fin de semana que viene con el Gran Premio de Brasil, instancia en la que quedará abierta la pelea por los puestos restantes de la tabla y por la evolución de Alpine en el cierre de la temporada.